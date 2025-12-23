El BCP confirma fecha del feriado bancario

Las gestiones en los bancos, financieras y demás entidades reguladas por el Banco Central atenderán normalmente al público hasta el día martes 30 de diciembre del presente año y permanecerán cerradas el miércoles 31 debido al feriado bancario, recordaron ayer desde la banca matriz. No obstante, desde la entidad monetaria aclararon que las transferencias realizadas a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) –hasta G. 5.000.000– podrán ser efectuadas con total normalidad, ya que no se verán afectadas.

Lea más: Año Nuevo: horarios de los bancos y las instituciones públicas

Desde la banca central explicaron que un decreto, que data del año 1949, declara asueto bancario el último día hábil de cada año, que en este 2025 será el miércoles 31, una medida adoptada para permitir a las entidades bancarias realizar sus cierres contables y administrativos del año. También está vigente una disposición por la cual los bancos y financieras deberán abrir sus ventanillas al público, en todas sus sucursales, el viernes durante dos horas, entre las 8:45 y las 10:45, para operaciones, como pagos de préstamos con vencimientos en esa fecha.

Lea más: Feriado bancario: ¿Cuándo será y qué operaciones se podrán realizar?

Mayor uso de canales digitales

No obstante, con la masificación del sistema de pagos (Sipap) y los pagos digitales, el feriado bancario dejó de ser una preocupación para pagar los compromisos ya sean de deudas o pagos a proveedores entre otras nuevas funcionalidades que ya están a disposición del público.

De esta manera, los bancos y demás entidades financieras del país volverán a operar con normalidad a partir del próximo viernes 2 de enero de 2026, que será el primer día operativo del nuevo año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy