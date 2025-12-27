Feriado largo impulsó el movimiento comercial en Encarnación

El feriado largo por las festividades de Navidad ha dejado un balance sumamente positivo en el Circuito Comercial de Encarnación, consolidándose como un alivio necesario para los trabajadores del sector.

Según referentes del gremio, la combinación del retorno de compatriotas residentes en el exterior y la afluencia de visitantes a la ciudad turística generó un circulante de dinero que no se veía desde hace meses en la región.

Daniel Ferreira, presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, explicó que el fenómeno de reactivación tiene un motor principal: la competitividad. “Los precios hoy están 3 a 1 con relación a los de Argentina”, puntualizó.

Esta brecha de costos ha provocado que la capital de Itapúa se convierta nuevamente en un imán para los denominados “turistas de compras”, quienes cruzan la frontera para aprovechar las ofertas ante la situación económica en el vecino país.

El desafío de ser “buenos anfitriones”

Ferreira hizo hincapié en que este repunte no debe ser algo pasajero. En este sentido, dirigió un mensaje a sus colegas instándolos a ser “buenos anfitriones”.

Para el líder gremial, la calidez y la honestidad en la atención son las únicas garantías para que el turista, ya sea local o extranjero, elija volver.

“Invitamos a todos a que vengan al Circuito; tenemos precios económicos y, sobre todo, calidad garantizada en la mercadería”, subrayó.

Expectativas para el cierre de año y verano 2026

Con la mirada puesta en el cierre de este 2025, los vendedores se muestran optimistas y esperan despedir el año con ventas elevadas durante el próximo fin de semana largo.

Sin embargo, el objetivo principal es la temporada de verano 2026, que ya ha dado sus primeros pasos con la habilitación de las playas locales.

El sector comercial aguarda que el flujo de visitantes se mantenga constante, apoyado por la agenda turística de la “Perla del Sur”, lo que permitirá consolidar una recuperación económica definitiva para las familias encarnacenas.