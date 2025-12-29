“Che Róga Porã 2. Centro”: requisitos, beneficios y cómo acceder a una vivienda en Asunción

Según lo anunciado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) “Che Róga Porã 2. Centro” permite comprar casas, departamentos, dúplex, construir en un terreno propio, o adquirir un terreno y edificar. La postulación se realiza a través de 22 entidades financieras adheridas, entre bancos, financieras y cooperativas, lo que amplía las opciones para elegir dónde tramitar el crédito.

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, señaló que la medida “beneficia a toda la ciudad de Asunción, no solamente al microcentro”. El objetivo es revitalizar zonas hoy poco habitadas y promover la ocupación del casco histórico.

Lea más: Estas son las cuotas por millón que ofrece “Che Róga Porã 2.0″

¿Cuáles son los beneficios de Che Róga Porã?

Se comienza a pagar recién al mudarse.

La cuota podría ser equivalente al costo de un alquiler.

Tasa de interés del 6,5% anual.

Plazo de pago de hasta 30 años.

Montos de préstamo: hasta G. 725 millones (equivalente a 250 salarios mínimos vigentes).

Valor máximo del inmueble a comprar: G. 1.000 millones (hasta 345 salarios mínimos vigentes).

Es importante tener en cuenta que los bancos y financieras suelen sumar tasas adicionales como seguros de vida o incendio. Además, en el presupuesto familiar se deben incluir las tasas inmobiliarias municipales, lo que puede elevar el monto a pagar.

Lea más: Asunción: Junta baja hasta 52% el impuesto inmobiliario en centro histórico

Planificar con estos costos extra evitará sorpresas y garantizará que la cuota sea realmente accesible dentro del presupuesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Quiénes pueden ser parte del programa?

Pueden acceder:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trabajadores públicos, privados o independientes.

Personas con ingresos mensuales desde 1 hasta 6 salarios mínimos.

Ciudadanos paraguayos entre 18 y 75 años, con cédula de identidad vigente.

Esto significa que no se limita solo a asalariados formales. Los independientes también pueden postularse, siempre que puedan demostrar ingresos dentro del rango establecido.

Lea más: Gobierno cubre apenas la mitad de la demanda anual de viviendas del país

Requisitos principales

Para inscribirse, se debe cumplir con:

Tener entre 18 y 75 años.

Contar con cédula de identidad vigente.

Acreditar ingresos entre 1 y 6 salarios mínimos (sumados entre todos los integrantes del grupo que aplicará, si corresponde).

Además, si buscás comprar una vivienda ya construida, necesitás tener a mano:

Número de registro o matrícula del inmueble seleccionado.

Número de cuenta corriente catastral o padrón del inmueble.

Documento o foto de la carta oferta emitida por el vendedor de la propiedad.

Los interesados pueden ver cómo sería su cuota a través de un simulador disponible en la página web: www.cherogapora.gov.py/simulador.

Lea más: Baruja responde a cuestionamientos y reivindica avances de Che Róga Porã

¿Cómo postularse?

El proceso se realiza directamente con cualquiera de las 22 entidades financieras adheridas. Los interesados deben:

Elegir la entidad (banco, financiera o cooperativa). Ver lista en la página de la AFD: https://www.afd.gov.py/producto/che-roga-pora Presentar los requisitos personales y, si corresponde, los datos del inmueble. Iniciar el análisis crediticio y la validación del proyecto.

A partir de allí se establece el monto a financiar, el plan de cuotas y la fecha estimada de mudanza, tras la cual recién se empiezan a pagar las cuotas mensuales.

¿Dónde puede obtener más información?

Se puede acceder a toda la información sobre este programa en el portal oficial: www.cherogapora.gov.py.