Gobierno lanza programa para repoblar el centro de Asunción: conocé Che Róga Porã 2 Centro

El gobierno lanzó el programa “Che Róga Porã 2 Centro”, que se enfoca en resolver el déficit habitacional que impacta a más de 1.000.000 de paraguayos.

Se busca que más de 538.000 personas que viven en alquiler y otras más de 500.000 que dependen de casas de familiares tengan su casa propia en el centro de Asunción.

“La capital del país vive un importante y decisivo capítulo en materia habitacional con la ampliación del programa del Gobierno del Paraguay: ‘Che Róga Porã 2 Centro’, que llega como una respuesta estratégica para permitir a las familias consolidar su hogar propio y al mismo tiempo, revitalizar el casco histórico”, indican desde la página del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH).

La ampliación del programa fue presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, la primera dama, Leticia Ocampos y el ministro Juan Carlos Baruja, durante la reunión de la Comisión Asunción, 500 años, donde se resaltó la importancia de una coordinación estrecha entre las instituciones del Estado.

Róga Porã 2. Centro a partir del lunes

A partir del lunes 22 de diciembre, esta posibilidad ya estará disponible, y todos los ciudadanos podrán acceder a la información completa en www.cherogapora.gov.py

Con la versión Che Róga Porã 2. Centro, se ampliará el acceso a la vivienda propia en la capital, con un monto del préstamo de hasta G. 725 millones y un valor máximo del inmueble de G. 1.000 millones.

La meta central del Gobierno es reemplazar el alquiler por la cuota de la casa propia, concluyen en el informe.