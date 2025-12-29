Economía
29 de diciembre de 2025 - 17:56

Hoy abren ofertas para cargadores eléctricos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2396

Luego de haberse suspendido en varias ocasiones la licitación de la ANDE para la adquisición de 30 cargadores rápidos para vehículos eléctricos, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) está prevista hoy a las 9:00 la apertura de las ofertas. La inversión estimada por la empresa estatal asciende a un total de G. 14.225 millones, buscando consolidar la denominada “ruta verde” en el territorio nacional.

Por ABC Color

El llamado (ID 472.964) en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), contempla 30 equipos de al menos 150 kilovatios de potencia. Según el pliego de bases y condiciones, cada unidad tiene un precio estimado de G. 474.167.091.

Estos cargadores serán distribuidos en puntos estratégicos de la red vial nacional con el propósito de garantizar la autonomía de los conductores y fomentar la transición energética entre la ciudadanía.

Cabe recordar que la DNCP suspendió en al menos dos ocasiones la licitación debido a denuncias de que había indicios de irregularidades en el procedimiento de licitación en cuestión.

Lea más: Cuántos cargadores para vehículos eléctricos comprará la ANDE y para qué

César Zena, director de Servicios Administrativos de la ANDE, había explicado que la intención de la institución es dotar de infraestructura no solo a la flota de la institución, sino especialmente al sector privado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El funcionario detalló que, si bien la estatal cuenta con 23 vehículos eléctricos que utilizan cargadores domiciliarios de 7 kW, el nuevo equipamiento de alta potencia estará a disposición de todo público, con la intención de permitir viajes de larga distancia sin el riesgo de quedarse sin energía. La ubicación de los equipos fue planificada con criterios técnicos, priorizan empero locales de la ANDE situados frente a rutas principales.