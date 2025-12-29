Hoy abren ofertas para cargadores eléctricos

El llamado (ID 472.964) en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), contempla 30 equipos de al menos 150 kilovatios de potencia. Según el pliego de bases y condiciones, cada unidad tiene un precio estimado de G. 474.167.091.

Estos cargadores serán distribuidos en puntos estratégicos de la red vial nacional con el propósito de garantizar la autonomía de los conductores y fomentar la transición energética entre la ciudadanía.

Cabe recordar que la DNCP suspendió en al menos dos ocasiones la licitación debido a denuncias de que había indicios de irregularidades en el procedimiento de licitación en cuestión.

César Zena, director de Servicios Administrativos de la ANDE, había explicado que la intención de la institución es dotar de infraestructura no solo a la flota de la institución, sino especialmente al sector privado.

El funcionario detalló que, si bien la estatal cuenta con 23 vehículos eléctricos que utilizan cargadores domiciliarios de 7 kW, el nuevo equipamiento de alta potencia estará a disposición de todo público, con la intención de permitir viajes de larga distancia sin el riesgo de quedarse sin energía. La ubicación de los equipos fue planificada con criterios técnicos, priorizan empero locales de la ANDE situados frente a rutas principales.