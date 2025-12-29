Pedro Halley apoya banco previsional y cuestiona uso actual de fondos del IPS

Pedro Halley, representante de la Unión de Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), manifestó su total respaldo a la propuesta de conformar un banco previsional de desarrollo, iniciativa que permitiría canalizar de manera directa y más favorable los recursos de la previsional hacia créditos para asegurados y jubilados. Asimismo, valoró el rol de Carlos Pereira, miembro del Consejo de Administración del IPS, con quien —según afirmó— existe un “buen diálogo” y apertura para discutir temas financieros de fondo.

“Estamos totalmente de acuerdo con la creación de un banco previsional de desarrollo, con un capital mixto entre el IPS y los jubilados”, sostuvo Halley, al recordar que la idea surgió el año pasado en el marco de reuniones técnicas con Pereira, a quien calificó como “prácticamente el único interlocutor” dentro del IPS con conocimiento y disposición para debatir cuestiones financieras.

El representante de los jubilados explicó que el IPS es hoy uno de los mayores inversores del sistema bancario nacional, con alrededor de 1.800 millones de dólares colocados en bancos, certificados de depósito, bonos y otros instrumentos. Sin embargo, cuestionó el destino de esos recursos, señalando que terminan financiando consumo y operaciones de corto plazo, en lugar de impulsar el desarrollo productivo.

“Es el ahorro interno de los paraguayos, la plata de los asegurados y jubilados, que hoy financia cortoplacismo y especulación, cuando debería estar financiando desarrollo, empleo y productividad”, enfatizó.

Créditos de largo plazo y acceso para la tercera edad

En ese sentido, Halley sostuvo que un banco previsional de desarrollo podría cubrir un nicho actualmente desatendido, como el financiamiento de largo plazo para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para trabajadores asegurados que necesitan créditos accesibles para vivienda, salud u otros proyectos. También resaltó que esta figura permitiría dar acceso al crédito a los adultos mayores, quienes hoy son rechazados por la banca comercial únicamente por su edad.

Otro punto central mencionado fue la existencia de un fondo de contingencia acumulado por préstamos otorgados a jubilados, que —según indicó— asciende a unos 225.000 millones de guaraníes y pertenece a los propios jubilados. “Con apenas nueve millones de dólares se puede constituir el banco, y los jubilados tenemos fondos suficientes para participar”, afirmó, planteando además la coadministración y codirección de la entidad como garantía de buen funcionamiento.

Blindaje contra la injerencia política

Halley insistió en que la participación de los verdaderos dueños de los recursos —asegurados, jubilados y empleadores— es clave para evitar la injerencia política, uno de los principales problemas que, a su criterio, afectan hoy al IPS. “Queremos estatutos que blinden a esta entidad contra la intervención del gobierno de turno”, remarcó.

Finalmente, explicó que para la creación del banco previsional no se requiere una ley ni la modificación de la carta orgánica del IPS, sino la autorización del Banco Central del Paraguay y el cumplimiento de los requisitos de la Superintendencia de Bancos. A su criterio, la iniciativa no solo beneficiaría a jubilados y asegurados, sino también al propio IPS, al mejorar el rendimiento de sus colocaciones y actuar como un regulador positivo de las tasas de interés en el sistema financiero.