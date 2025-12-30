Cámara de Comercio pide al Estado que “ponga el acelerador” en pago de deudas

Según Ricardo Dos Santos, presidente Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), el 2025 es “un año muy bueno para la economía”, ya que el crecimiento en torno al 6% es una cifra superior a la que se registraba en años anteriores.

Asimismo, apuntó que el porcentaje es incluso bueno dentro de la región y esto se dio “apalancado” por el consumo, turismo e inversión.

De igual manera apuntó que entre modificaciones y actualizaciones, el Ministerio de Trabajo avanzaría en algunos aspectos referentes a la tecnología, aunque “no al ritmo que queremos”.

También detalló que hay tres aspectos en los que el Gobierno de Santiago Peña debería concentrarse: la reforma de la caja fiscal, trabajar en la “transformación” del Instituto de Previsión Social (IPS) y la transparencia entre las cuentas.

Deudas del Estado

Sobre el último punto referente a la transparencia en las cuentas, Dos Santos aseguró que hay muchos reclamos de empresas proveedoras del Estado referente a “retrasos muy importantes” en los pagos.

“Pagos donde no se reconocen intereses, pasan para el año que viene, obras que no se pueden terminar ni comenzar”, detalló.

Por esto, dijo que “queremos que el Estado ponga el acelerador” en torno a las deudas con los distintos sectores.

“Es un desafío grande; hay necesidades y los compromisos asumidos hay que honrarlos para seguir asumiendo nuevos”, concluyó.

