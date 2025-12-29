Conacom alerta concentración en la cadena cárnica y recomienda cambios estructurales

La Conacom presentó un estudio sobre el sector cárnico, detallando la dinámica competitiva en los eslabones de producción, industrialización y comercialización.

El documento, facilitado por el ente regulador, comprende 69 páginas y expone diferentes hallazgos relacionados con el funcionamiento competitivo del sector. Desde la institución explicaron que el análisis de mercado fue elaborado ante la preocupación que desata el aumento del precio de la carne para el consumidor final y ante los cuestionamientos de gremios productivos.

El titular de la Conacom, Eduardo Barros, señaló a ABC que el estudio se realizó de oficio y confirmó la existencia de concentración, tanto en el eslabón productivo como en el industrial.

Relató que, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el 1,2% de los ganaderos concentra el 60% del total de cabezas de ganado del país, mientras que el 98,8% restante (pequeños y medianos productores) posee solo el 40% del hato.

“Esto evidencia la marcada participación de pequeños y medianos ganaderos, con menor acceso a tecnología y menor capacidad de negociación. Este escenario representa una oportunidad para impulsar herramientas que les ayuden a producir mejor”, afirmó.

Tres industrias

En el sector industrial, el estudio muestra que el 70% de la faena se concentra en tres frigoríficos. Frigomerc lidera con una participación del 36%, seguido por el Frigorífico Concepción, con el 22% y FrigoChaco con el 9%. El resto de las plantas participan con porcentajes que oscilan entre el 7% y 9%.

Otro dato relevante señala que el 90% de la carne procesada se destina a la exportación, quedando solo el 10% para el mercado interno. Barros indicó que esta situación “convierte al Paraguay en un mercado secundario” frente a los países compradores, en los que pagan mejores precios.

Hato ganadero

El informe también destaca que Paraguay posee un alto volumen de extracción, con una tasa del 16,4%, dato que indica que aún existe margen para crecimiento.

“Hay países que tienen menos cabezas de ganado, pero una tasa de extracción más alta. Se puede ser más exigente desde el lado productivo”, señaló.

Recomendaciones estructurales

Barros explicó que estos datos ayudan a comprender el funcionamiento del mercado de la carne y sirven de base para recomendaciones estructurales. Entre ellas mencionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debe promover programas para incentivar la adopción de tecnología, especialmente entre pequeños y medianos productores.

También sostuvo que la diversificación y apertura de mercados contribuiría a impulsar la industria.

Reactivar mataderos

Respecto a la oferta local, planteó la posibilidad de reactivar mataderos municipales. Actualmente existen alrededor de 35 habilitados, aunque años atrás llegaron a operar unos 70 y, más antiguamente, cerca de 200. Considera que una reactivación ayudaría a aumentar la oferta interna.

“Hoy existen pocos jugadores grandes, que son los principales importadores. Por eso, cuando haya precios convenientes en algún país vecino, sería importante facilitar la importación para que opere la ley de oferta y demanda. Si afuera es más barato, que pueda ingresar. Un ejemplo es Chile, que exporta toda su carne y aun así nosotros le vendemos. Ese tipo de dinámica busca aumentar la oferta”, destacó.

Desde la institución también recomendaron fortalecer los mecanismos de recopilación de información, con el fin de contar con datos completos para un monitoreo estadístico más preciso.

Esto permitiría al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al MAG, a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y a otras entidades vinculadas a la cadena contar con insumos suficientes para analizar el mercado y verificar que no existan prácticas anticompetitivas, especialmente para la labor de Conacom, apuntó.

Concentración industrial

Sobre la concentración industrial, aclararon que la existencia de un oligopolio no implica automáticamente una conducta anticompetitiva, sino que describe la estructura del mercado. Una investigación sería pertinente sólo ante indicios o denuncias de comportamiento irregular, cuya evaluación corresponde a áreas específicas de la Conacom. Actualmente existe una acción preliminar, pero no un sumario abierto.