Cámara de Carnes descarta concentración del mercado

Desde la CPC defienden el libre mercado y niega concentración de la industria cárnica. El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross lamentó la declaración del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, sobre la supuesta existencia de un oligopolio en las industrias del país, ya que desde el sector industrial consideran que es “todo lo contrario”.

Ross indicó que, en su momento, todas las compras o fusiones de industrias fueron autorizadas por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

“La empresa con mayor participación tiene apenas un 37% del mercado. Según nuestra legislación, si es menos del 45% no existe teóricamente peligro. Entonces, son acusaciones que creemos infundadas; existe un libre mercado”, destacó.

“El mercado está funcionando”

Además, aseguró que las “fuerzas del mercado están funcionando”, situación que ya se demostró y se sigue comprobando. Sin embargo, sostuvo que ese tipo de acusaciones “no son nuevas” y que desde hace tiempo se instaló ese discurso (concentración de industrias en Paraguay), no solo por parte del ministro del MAG, sino también desde otros sectores.

“Creemos que no son válidas (las acusaciones), porque pese a que una empresa tenga algo más de participación, el mercado está funcionando perfectamente”, indicó.

Mataderos y abastecimiento del mercado interno

Por otro lado, el industrial también fue consultado sobre la habilitación de más mataderos, luego de que el ministro Giménez sostuviera que una de las tareas pendientes de gobiernos anteriores era habilitar estos sitios que proveen materia prima al mercado interno. De esa manera, se podría asegurar una suficiente oferta de productos cárnicos.

Ross comentó que en el país existen más de 70 mataderos a nivel nacional y consideró fundamental que sean controlados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), para que operen respetando todas las normas sanitarias.

Alternativa validad

Reconoció que esta alternativa podría ser válida, teniendo en cuenta que las plantas frigoríficas compran lotes de animales en gran cantidad, mientras que en el país existen pequeños productores que desean comercializar de uno a tres animales, lo que les dificulta vender directamente a frigoríficos.

“Podría ser una opción para que estos productores tengan una instalación cerca para vender sus animales y, de esa forma, lograr una mayor disponibilidad y, tal vez, un precio menor a nivel de todo el país”, comentó.

Finalmente, explicó que la cuestión de los mataderos se trabaja exclusivamente con el Senacsa y los propios mataderos, que son los entes encargados de regular estos establecimientos.