Se reglamenta acceso a margen preferencial en licitaciones públicas

A través de esta reglamentación, el presidente de la República, Santiago Peña, reglamentó además el mecanismo de aplicación de la normativa y derogó el decreto 9649 del año 2012, según se lee en el documento.

El decreto establece que el Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) será responsable de la emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN), a solicitud del productor, fabricante o prestador del servicio.

Asimismo, señala que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas regulará los aspectos necesarios para la aplicación de las normas contenidas en la Ley N° 4558/2011 y su modificatoria la Ley N° 6575/2020 y en el presente decreto, en el marco de los procedimientos de contratación pública.

Se establece el margen preferencial del 40% para las empresas o prestadoras de servicio en las licitaciones. Tales compañías deberán demostrar con las documentaciones debidas que su producto, servicio y/o mano de obra tienen procedencia local.

