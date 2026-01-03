Médicos se mantienen en alerta ante el debate de la reforma de la Caja Fiscal

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (SINAMED), Dra. Rosanna González, sostuvo en entrevista con nuestro medio que el régimen jubilatorio médico vigente no constituye un privilegio, y advirtió que el sindicato no permitirá modificaciones a los criterios actuales de retiro del personal de salud.

“La postura inicial del gremio médico es estar atentos, pues todo se decidirá en el Congreso. Ya fuimos suficientemente claros: Si nos cambian algún punto de nuestra ley, nosotros nos vamos al paro a nivel país”, afirmó.

Actualmente, los médicos pueden acceder a la jubilación ordinaria con 30 años de aporte y 60 años de edad, percibiendo el 100% del haber promedio de los últimos tres años, según el régimen vigente.

Lea más: Claves para entender la reforma parcial de la Caja Fiscal

Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta a la asimetría entre los distintos regímenes jubilatorios del Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La doctora cuestionó al Poder Legislativo y remarcó que, si el régimen médico es tomado como referencia en la reforma, los mismos criterios deberían aplicarse también a la caja parlamentaria, que hoy se mantiene al margen de los cambios propuestos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No puede ser que nosotros tengamos una jubilación de 30 años de aporte y 60 años de edad con el 100%, y que ellos se jubilen con 15 años de aporte y 55 años de edad, también con el 100%, con salarios de hasta G. 38 millones mensuales”, cuestionó la dirigente gremial.

Ampliar la base aportante

Desde el SINAMED sostienen que el déficit de la Caja Fiscal no debe resolverse mediante la reducción de derechos adquiridos, como la elevación de la edad jubilatoria a 62 años o la ampliación del período de cálculo del haber a 10 años.

Como alternativa, el gremio plantea ampliar la base de aportantes al sistema previsional, incorporando a los funcionarios contratados desde el inicio de su vínculo laboral. Señalan que solo en el Ministerio de Salud existen alrededor de 30.000 trabajadores bajo esta modalidad que actualmente no realizan aportes jubilatorios.

De acuerdo a sus estimaciones, considerando salarios promedio cercanos a los G. 4 millones mensuales, un aporte del 16% permitiría generar ingresos de aproximadamente G. 19.000 millones mensuales para “oxigenar” la Caja Fiscal.

En ese marco, la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, vigente desde julio de 2025, incorpora al personal contratado dentro del régimen general de empleo público, lo que en principio debería traducirse en su inclusión temprana en el sistema jubilatorio.

Sin embargo, según el sindicato, esta disposición no se está aplicando de manera efectiva en la práctica, y miles de contratados continúan fuera del sistema de aportes.

Lea más: Ley del servicio civil: el MEF y la CGR podrían coordinar sistema de denuncias

Finalmente, la Dra. González señaló que la carrera médica presenta particularidades que dificultan el cumplimiento de los criterios jubilatorios, ya que un médico especialista suele iniciar su actividad profesional recién alrededor de los 32 años de edad, lo que reduce el período efectivo de aportes.

En ese contexto, indicó que el gremio trabaja en un escalafón médico que permita que el profesional se jubile con un ingreso equivalente al percibido al final de su vida laboral, evitando una pérdida abrupta del poder adquisitivo.