Empleo formal privado crece casi 30% desde 2022 y suma 188.000 cotizantes

En enero de 2022, el número de cotizantes se ubicaba en 630.757 trabajadores. Para octubre de 2025, último dato disponible del año, la cifra alcanzó 818.761 cotizantes, implicando un incremento absoluto de 188.004 personas incorporadas al sistema formal en menos de cuatro años. En términos relativos, el aumento acumulado asciende a 29,8%, una variación significativa para un indicador que suele mostrar cambios graduales y que refleja decisiones empresariales de contratación formal.

El crecimiento no fue abrupto ni concentrado en un solo período, sino que presentó una trayectoria progresiva. Durante 2022, el número de cotizantes avanzó de forma moderada, cerrando el año con 698.322 trabajadores en diciembre. En 2023, la expansión continuó, con un cierre de diciembre en 722.440 cotizantes, lo que representó un aumento interanual absoluto de 24.118 trabajadores y una variación relativa de 3,5%. Este desempeño se dio en un contexto de normalización económica tras los años de mayor volatilidad, con recuperación del consumo y del empleo privado.

En 2024, el mercado laboral formal mantuvo una dinámica positiva. En octubre de ese año, los cotizantes alcanzaron 760.584 personas, frente a 720.996 en octubre de 2023. La variación interanual fue de 39.588 trabajadores adicionales, equivalente a un crecimiento de 5,5%; ritmo que sugiere una aceleración en la creación de empleo formal, asociada al mejor desempeño de sectores como servicios, comercio y construcción.

La tendencia se consolidó en 2025. En octubre, el número de cotizantes llegó a 818.761, superando en 58.177 trabajadores el registro de octubre de 2024. En términos relativos, esto significó un crecimiento interanual de aproximadamente 7,6%, una tasa elevada para el empleo formal privado.

El análisis mensual también muestra que 2025 presentó una trayectoria ascendente sin retrocesos significativos. Desde enero, con 755.585 cotizantes, hasta octubre, el sistema incorporó 63.176 nuevos trabajadores, lo que representó un aumento de 8,4% en diez meses.

En perspectiva, el aumento sostenido de cotizantes al IPS refleja una mejora en la calidad del empleo, dado que implica acceso a seguridad social y mayor estabilidad laboral. No obstante, el desafío hacia adelante radica en sostener este ritmo de crecimiento en un contexto macroeconómico más exigente y en lograr que la formalización alcance a segmentos aún rezagados del mercado laboral.

