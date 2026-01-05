Reforma de Caja Fiscal: Comisión Permanente convoca para mañana al ministro de Economía

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, senador Colym Soroka anunció que mañana martes, a las 08:30 horas, recibirán al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, con el objetivo de analizar el proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal remitido por el Poder Ejecutivo.

Según detalló el senador Colym Soroka que para esta reunión se extendió la invitación tanto a senadores y diputados que integran la Comisión Permanente como a aquellos que no forman parte de la misma, pero que estén interesados en escuchar la explicación técnica del ministro sobre los principales puntos de modificación que contempla la propuesta. La reunión se llevará a cabo en la sala “Paz del Chaco” del Senado, según informaron.

Desde la presentación oficial del proyecto de Reforma de la Caja Fiscal por parte del Ejecutivo al Congreso de la Nación, se ha escuchado distintas voces tanto a favor, como en contra de los cambios que apunta a la sostenibilidad del fondo y a revertir el déficit.

Lea más: Instan a no postergar reforma de Caja pero piden que aplicación sea gradual

Principales cambios

De aprobarse el texto como está redactado, los cambios afectarían principalmente a los docentes de escuelas, colegios y universidades, a militares, policías y magistrados judiciales que no tienen edad mínima para jubilación, además gozan de parámetros muy distintos sobre años de aportes y base para el haber jubilatorio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan busca equiparar la edad mínima para la jubilación a 57 años (extraordinaria) y 62 años (ordinaria), también propone elevar la contribución de afiliados del 16% al 19% y equiparar la base para el cálculo para el haber jubilatorio en cuanto al promedio de ingresos de los últimos cinco años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es bastante extenso y genera preguntas y dudas, tanto en senadores como en diputados. Justamente de eso se trata la presencia del ministro, porque estamos hablando, entre otras cosas, del aumento de los años de aporte para acceder a la jubilación”, expresó el legislador.

Asimismo, subrayó que existe un consenso general en torno a la necesidad de proteger los derechos de los jubilados. “Hay un punto en el que coincidimos todos: salvaguardar la jubilación de cada persona. Ese es el punto principal”, afirmó, señalando que el resto de los aspectos deben ser dialogados y debatidos con responsabilidad, cuidando la sostenibilidad del sistema.

“Las cajas registran un déficit superior a los US$ 300 millones, que es cubierto por todos los paraguayos. Si esto no se debate y no se cuida, llegará un momento en que la gente dejará de percibir su jubilación, y eso sería lo más grave”, advirtió el titular de la Comisión Permanente.

Lea más: Gremios docentes rechazan reforma de caja y advierten que tomarán acciones

El miércoles recibirán a gremio de educadores

Por otro lado, el senador Soroka informó que este miércoles 7, la Comisión Permanente recibirá al gremio de educadores, a fin de escuchar sus posturas y analizar el impacto del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

A su turno, el presidente del Senado, Basilio Núñez, señaló que desde el Congreso se está trabajando activamente para brindar una respuesta responsable a esta problemática y aseguró que se conversará con todos los sectores involucrados. “Voy a estar acompañando esta explicación técnica. Urge aprobar esta ley, urge el diálogo con los diferentes sectores y gremios y tratar de llegar a un punto final”, manifestó.