Gremios docentes rechazan reforma de caja y advierten que tomarán acciones

Tras la presentación del Proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal por parte del Ejecutivo que se dio el pasado martes 30 de diciembre, desde diferentes gremios del sector docente hicieron sentir su rechazo enérgico al proyecto de reforma parcial, que afectará principalmente a docentes, magistrados judiciales, policías y militares.

Así desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A) expresaron su desacuerdo con el proyecto de reforma que busca equiparar las desigualdades dentro del sistema y sanear el deficitario fondo de jubilaciones del sector público. Al respecto, el secretario general de OTEP-A, Gabriel Espínola, señaló que la iniciativa “no es aceptable” y que perjudica directamente a los docentes al elevar la edad jubilatoria y aumentar los aportes de los trabajadores.

Según el proyecto, la jubilación se fijaría entre 57 años (mínimo para la jubilación extraordinaria) y 62 años (jubilación ordinaria con el 100% de sustitución). Además eleva el aporte del afiliado del 16% al 19%.

La OTEP-A insistió en la necesidad de contar con una reforma “progresiva y equitativa”, con mayor aporte patronal y administración transparente, y advirtió que, de avanzar el texto actual, el sistema volvería a enfrentar un colapso en pocos años.

Al reclamo también se sumó la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) cuyo titular Silvio Piris advirtió que están dispuestos a tomar las acciones necesarias y salir a las calles para defender los derechos de los trabajadores.

“Nuestros pechos serán las murallas, juntos y unidos los docentes del país defenderemos nuestros derechos. No permitiremos que este gobierno y los nefastos parlamentarios condenen a los docentes a trabajar hasta los 57 o 62 años de edad para acceder a los beneficios de la jubilación”, afirmó Piris en un comunicado en redes.

El gremialista criticó que se someta a los docentes a estos cambios profundos y se excluya a los legisladores con su jubilación vip con solo 10 años de antiguedad y un haber de entre G. 18 a 20 millones de guaraníes. “Una reforma planteada por ellos y están excluidos. Es decir, que van a seguir gozando de su jubilación vip a costilla del pueblo paraguayo”, exclamó. Finalmente agregó que con firmeza y convicción estarán en las calles en defensa de sus derechos.

De aprobarse las modificaciones, traerán un cambio relevante para los docentes de escuelas, colegios y de universidades, como también para policías y militares, que bajo el régimen vigente no requerían de una edad mínima para la jubilación y solo bastaba alcanzar el mínimo de aportes, que variaba entre 10 y 25 años. De ahí que algunos docentes y policías ya se jubilaban con solo 40 y 45 años de edad. En el caso de los magistrados judiciales que requieren de 50 años como edad mínima, se les aumentarían 7 años y sus haberes serían calculados sobre el promedio de los últimos 5 años y sobre el último salario activo, como está vigente en el régimen actual. El proyecto tendrá su primer trámite en Diputados y aseguran que se dialogará con las partes afectadas.

Autoridades del Ejecutivo justifican esta reforma, considerando el elevado déficit que viene acumulando el fondo que solo este año está por encima de los US$ 300 millones, monto que es financiado con los impuestos de contribuyentes.