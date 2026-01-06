¿Cuál sería el impacto de las ventas de Reyes en las recaudaciones de impuestos?

Cada año se observa un importante movimiento económico en la compra de bienes y servicios en torno al 6 de enero, día de los Reyes Magos, particularmente en comercios que ofrecen juguetes y otros productos dirigidos al público infantil. Como es habitual cada cinco de enero, ayer se observaba un gran movimiento de compradores en zonas comerciales de Asunción como la avenida Eusebio Ayala.

En conversación con ABC Cardinal este martes, Éver Otazú, gerente de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), señaló que las cifras exactas en recaudaciones que arrojará el mes de enero, incluyendo las ventas de Reyes, recién estarán disponibles el mes que viene.

Sin embargo, dijo que puede estimarse el impacto en las recaudaciones de esas ventas observando los datos del año pasado.

En febrero de 2025, cuando se registraron las cifras correspondientes a enero, la DNIT observó un crecimiento del 9,1 por ciento en las recaudaciones de impuestos internos del mes previo.

Por lo tanto, la DNIT estima que en febrero de este año se tendrá una cifra similar, un crecimiento de entre 8 y 9 por ciento, dijo Otazu, y añadió que una parte importante de esa recaudación vendría directamente de las ventas por Reyes Magos.

Crecimiento sostenido en recaudaciones

Otazú recordó que la DNIT basa sus estadísticas de recaudación en las declaraciones juradas que presentan los contribuyentes y añadió que el dato tiene en cuenta solo las transacciones formales.

El representante de la DNIT agregó que durante el año pasado se observó “un promedio de casi 10 por ciento de crecimiento (en recaudaciones) todos los meses”, algo que “nos da la pauta de que hay más movimiento formal en la economía”.