Empleo parcial formal crece 123% interanual y suma casi 14.000 cotizantes

En 2022, la cantidad de trabajadores a tiempo parcial registrados en el IPS se mantuvo en niveles relativamente bajos y estables. En enero se contabilizaban 5.767 personas y el máximo anual se observó en agosto, con 7.236 trabajadores.

El año había cerrado con 6.410 cotizantes. El comportamiento sugiere que el empleo a tiempo parcial tenía una presencia acotada dentro del mercado laboral formal, con variaciones moderadas y sin señales de expansión acelerada.

Durante 2023, la tendencia fue similar, aunque con un leve desplazamiento al alza. En enero se registraron 6.335 trabajadores a tiempo parcial y en julio el número alcanzó 7.719.

El cierre de diciembre, con 6.784 personas, confirmó un aumento frente a 2022. En términos absolutos, diciembre de 2023 mostró 374 trabajadores más que el mismo mes de 2022, lo que significó una variación relativa cercana al 6%.

El panorama comenzó a modificarse en 2024. Si bien el primer semestre mantuvo valores cercanos a los de años anteriores, a partir de agosto se observó una aceleración significativa. Ese mes se registraron 8.908 trabajadores a tiempo parcial, cifra que aumentó a 10.196 en septiembre y alcanzó 11.248 en octubre.

Aunque noviembre y diciembre mostraron una corrección, con 9.060 y 7.060 trabajadores, respectivamente, el promedio anual resultó claramente superior al de 2023.

Entre octubre de 2023 y 2024, la variación absoluta fue de 4.135 personas, lo que representó un crecimiento interanual de aproximadamente 58%.

Empleo parcial formal y el quiebre del 2025

El quiebre más marcado se produjo en 2025. Tras un inicio de año con cifras similares a las de fines de 2024, el número de trabajadores a tiempo parcial se disparó a partir de marzo.

Ese mes se registraron 16.058 cotizantes, más del doble de los 7.567 observados en marzo de 2024. En términos absolutos, el incremento fue de 8.491 personas, tendencia que se profundizó en los meses siguientes: 21.235 trabajadores en abril, 22.417 en mayo y más de 24.000 desde junio en adelante.

En octubre de 2025, el registro alcanzó 25.077 trabajadores a tiempo parcial, el nivel más alto de toda la serie. Comparado con octubre de 2024, cuando se contabilizaban 11.248 personas, el aumento absoluto fue de 13.829 trabajadores, más que duplicando el número de cotizantes bajo esta modalidad en solo doce meses.

La magnitud del cambio se aprecia con mayor claridad al ampliar la comparación temporal. Entre octubre de 2022, con 7.016 trabajadores, y octubre de 2025, con 25.077, la variación absoluta asciende a 18.061 personas.

El salto confirma que la evolución de 2025 no responde a una tendencia gradual, sino a un cambio de escala en el uso y, sobre todo, en el registro del empleo a tiempo parcial.

El avance del trabajo a tiempo parcial formal amplía la base de cotizantes del sistema previsional, pero también plantea interrogantes sobre la calidad del empleo, parte de la estrategia empresarial para reducir la carga social, la estabilidad laboral y el impacto en los ingresos y las futuras prestaciones.

Por tanto, la evolución de los próximos meses será clave para determinar si estos niveles se consolidan o si responden a un ajuste puntual dentro del mercado laboral paraguayo.

