Poder Ejecutivo entrega proyecto de reforma de la Caja Fiscal a la Comisión Permanente del Congreso

De aproximadamente US$ 380 millones es el déficit con el que cerró en el 2025 la Caja Fiscal de jubilaciones y el mismo podría aumentar a US$ 600 millones, según estiman desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo que no sería sostenible y llevaría a un quiebre de la misma, por lo que se debería fondear con más recursos del Estado.

Ante ello, hoy el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, acudió hasta la sede del Congreso Nacional para entregar a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional el proyecto de ley propuesto para modificar la ley de la Caja Fiscal.

La propuesta ingresa en pleno año electoral, considerando que en el 2026 se disputan los cargos municipales a nivel país, lo que para muchos sería contraproducente, ya que se tocan intereses de la mayoría de los funcionarios públicos, sobre todo de las fuerzas públicas, docentes y magistrados.

Para el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente, el que legisla sobre este tema pensando en las próximas elecciones va a ser quien se aplaza, considerando que el déficit es muy alto y es una bola de nieve que seguirá creciendo.

“Hay que sacar un salvavidas como sea, porque el resto de los paraguayos no pueden seguir sosteniendo esta locura, por solamente no entrar en un debate o en un careo con la población, porque tenés miedo en las próximas elecciones. Acá nadie puede negar que se va a tocar algunos intereses muy fuertes y eso va a traer consecuencias políticas también”, sostuvo.

Gremios contra la reforma

Varios gremios se pronunciaron en contra de la reforma e incluso desde el sector docente anunciaron que presentarán su propia propuesta.

Para Soroka es necesario agotar el diálogo con todos los sectores, pero urge tener la conversación, por más que “no nos guste”. Agregó que uno de los puntos que se modifican es la jubilación de los militares, los cuales cuando una promoción de nuevos rangos asciende, la que estaba, pasa a jubilarse.

“Cuando asume uno de menor rango en la propuesta de general, todos los de rango que están en el mismo van al retiro. Eso también se toca en la ley. Entonces, ¿qué pasa?, los militares a veces querían seguir su carrera, querían estar adentro y a veces muchísimos buenos valores, capacitados inclusive en el exterior, iban al retiro por la sencilla decantación que trae en la asignación de uno de menor rango”, señaló.

Destacó que para él, el receso parlamentario es el mejor momento para tratar la propuesta, ya que nadie puede tener excusas para no participar del debate o del tratamiento de la ley.

Fue consultado sobre si la propuesta del proyecto de ley fue presentada por presión de condicionamientos planteados desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que no descartó, pero enfatizó en la necesidad de la reforma.

“La próxima semana va a ser convocado otra vez el ministro de Economía para que puedan tener la mayor visualidad de parte de ellos frente a los legisladores y esto requiere una atención inmediata para frenar el gasto fiscal que ya no aguanta, pero no hay que alterar nunca los derechos y eso habla dentro de la ley, el derecho adquirido. Esto es importante volver a aclarar. Dentro de esta propuesta trae que ese derecho adquirido es tuyo y de nadie más, o sea, nadie puede tocar eso”, concluyó.

Modificaciones a la Caja Fiscal

De acuerdo a los detalles que dio Carlos Fernández Valdovinos tras la reunión, las modificaciones afectan principalmente al sector docente, al de fuerzas públicas y de magistrados.

Agregó que las modificaciones que se realizaron durante todos los años anteriores fueron solo políticas, no técnicas, que es lo que se necesita ahora, como la uniformidad en la edad mínima para jubilarse y también los años de aporte.

Explicó que el tope máximo de jubilación, en este caso, está establecido por el salario del Contralor General y aclaró que la jubilación promedio están por debajo de G. 10 millones, por o que los montos no son un problema.

“El problema que tenemos es que no existe una edad mínima de jubilación, está eso, entre 57 y 62 años, con un incentivo de que entre más te quedes, más alta va a ser tu jubilación”, destacó Fernández Valdovinos entre las principales modificaciones y aseguró que los derechos adquiridos no serán afectados.