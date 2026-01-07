ANDE responsabiliza a Clyfsa por cortes en Villarrica

En el documento, la empresa estatal aclara que los cortes de energía sufridos en Villarrica durante los días 28 y 29 de diciembre de 2025 fueron consecuencia directa de una sobrecarga en el sistema de la firma privada, la cual superó ampliamente los límites de potencia autorizados.

Según los registros técnicos de la ANDE, Clyfsa cuenta con una potencia reservada de 30,5 MW, pero en las fechas mencionadas la demanda alcanzó picos de hasta 36 MW. Esta situación activó automáticamente las protecciones de la red nacional para evitar daños mayores, por lo que la ANDE sostiene que la responsabilidad de dichas interrupciones recae exclusivamente sobre la distribuidora villarriqueña.

La investigación técnica de la ANDE determinó que el factor de carga mensual de Clyfsa supera el 90%, una cifra que, de acuerdo con los decretos vigentes, clasifica a la empresa como un usuario de consumo electrointensivo o especial.

Las criptomineras

Esta alta demanda está vinculada a que la firma privada ha destinado provisión de energía a actividades de criptominería, además de los sectores residencial e industrial, sin haber adecuado su contrato a estas nuevas exigencias de consumo.

Respecto al pedido de aumento de potencia solicitado por Clyfsa a finales de 2024, la institución estatal recordó que el proceso está condicionado al cumplimiento de requisitos administrativos comunicados formalmente en marzo de 2025.

Añade que hasta el momento, la ANDE sigue aguardando información detallada sobre la cantidad de usuarios discriminados por grupo, los perfiles de demanda, el detalle de la distribución por actividad, las tarifas aplicadas y las proyecciones de crecimiento anual.

Finalmente, la ANDE reafirmó su postura de no modificar ni ampliar la potencia autorizada mientras no se presenten los datos técnicos solicitados.

La institución enfatizó que estas medidas buscan resguardar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, instando a Clyfsa a regularizar su situación técnica y administrativa para garantizar un servicio seguro a sus usuarios.