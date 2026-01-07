Nueva reglamentación busca fortalecer la producción nacional en compras públicas

A través del decreto 5244, el Ejecutivo derogó la reglamentación anterior (9649/2012) sobre el margen de preferencia en licitaciones públicas y asignó al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de Industria, la responsabilidad de emitir el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). Se trata del documento clave para que bienes y servicios de origen nacional puedan acceder al margen de preferencia en los procesos de compra del Estado.

Además, la normativa amplió el alcance del incentivo al vincular la producción local con la generación de empleo.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) Enrique Duarte, mencionó que la nueva normativa “no introduce cambios de fondo”, sino que viene a ordenar, aclarar y sistematizar criterios que hasta ahora se aplicaban más “por costumbre que por una reglamentación precisa”.

Sin embargo, añadió que aporta mayor previsibilidad tanto para el sector industrial como para el Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En el caso de los bienes, se considerarán nacionales aquellos extraídos, producidos o industrializados en el país, así como los que, aún utilizando insumos importados, presenten una transformación sustancial o un contenido nacional igual o superior al 40% del precio de venta en fábrica. Para los servicios, se exige que al menos el 70% sea mano de obra paraguaya”, acotó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Clarificación de requisitos”

Otro de los puntos centrales, según Duarte, es la clarificación de los requisitos para la obtención del Certificado de Producto y Empleo (CPEN), especialmente en lo que respecta a los niveles exigidos a los fabricantes y a los prestadores de servicios.

Lea más: Se reglamenta acceso a margen preferencial en licitaciones públicas

El decreto también introdujo puntos importantes respecto a los productos nacionales, diferenciando aquellos que presentan salto de “partida arancelaria” de los que no, y definiendo claramente cómo deben ser considerados para acceder al certificado.

De igual manera, se establecieron criterios específicos para los productos provenientes del reino mineral, animal y vegetal, así como para aquellos elaborados a partir de materia prima netamente nacional.

CPEN clave para acceder al margen preferencial

“En cuanto a las emisiones, aclara que todo el proceso de revisión y emisión del certificado será completamente de forma electrónica, administrado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Solo en casos excepcionales, como la detección de irregularidades, se recurrirá a una comunicación de forma digital a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, añadió.

“No encarecerá las compras públicas”

En cuanto al margen de preferencia en las compras públicas, el titular de la UIP sostuvo que, existe una interpretación errónea muy extendida, que lejos de encarecer las compras del Estado, este incentivo obliga a los oferentes extranjeros a reducir sus precios para poder competir.

“En la práctica, el margen de preferencia no es un costo adicional, sino una herramienta que promueve la producción local y la generación de empleo en Paraguay”, apuntó.

Para Duarte, este incentivo es muy interesante para los servicios, la industria de alimentos, de tecnológica y la metalmecánica. En definitiva, consideró que son muchos los sectores que pueden generar empleo a partir de este tipo de producto.

Lea más: Pupitres chinos: Itaipú apenas renovó 36% del mobiliario escolar con cuestionada compra

“Sin cambios sustanciales”

Por su parte, el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella coincidió en que este nuevo decreto no tiene cambios sustanciales, pero como no había reglamentación, no se contaba con un fuerte respaldo. Además, el MIC siempre emitió los certificados y ahora también incluye para compras del exterior, dijo.

No obstante, reconoció que tener un margen de preferencia en compras del Estado es fundamental para el sector industrial, sobre todo “cuando hay que competir con productos chinos”.

“El verdadero problema es que aún teniendo esto se compran productos terminados chinos, sucedió en el pasado con las torres en la licitación de Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y hace poco con los pupitres adquiridos por Itaipú”, cuestionó.