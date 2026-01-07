Se destinaron US$ 1.700 millones para cubrir saldo rojo de la Caja en 10 años

En medio de las tantas necesidades que apremian al país es inadmisible que millonarios recursos del Tesoro, proveniente de los impuestos pagados por la ciudadanía, se tengan que disponer para cubrir la diferencia de las jubilaciones de los funcionarios públicos, y algunos incluso accediendo a jubilaciones vip debido a sus siderales salarios.

En la última década, se destinaron alrededor de US$ 1.700 millones para cubrir el déficit en las jubilaciones del sector público.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer ayer el monto ingresado y pagado por las jubilaciones en el último año que resultó con una diferencia del 44% al cierre del 2025, lo que representa en término de valores unos US$ 382 millones.

De acuerdo con los datos, el monto de los ingresos por aportes de los afiliados entre enero y diciembre del último año fue de G. 3,31 billones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G.5,87 billones, lo que arroja una diferencia de G. 2,55 billones (unos US$ 382 millones al cambio actual). Esta diferencia, como todos los años, se financió con impuestos de los ciudadanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja Fiscal: senador señala que no deben apresurarse y escuchar a todas las partes

Caja fiscal por sectores

De acuerdo con los datos oficiales, militares, policías y docentes representan los sectores deficitarios con una diferencia del 76%, 65% y 49% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de los militares, sus ingresos sumaron G. 222.958 millones, mientras que sus gastos G. 910.499 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 687.541 millones.

Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 399.713, y sus egresos fueron por G. 1.127.156 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 727.443 millones.

Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 1.217.098 millones, pero sus gastos 2.390.176 millones, que generó también un saldo rojo de G. 1.173.079 millones.

Déficit acumulado

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, entre el año 2015 y el 2025, el déficit de las jubilaciones totalizó G. 11,42 billones (son alrededor de US$ 1.700 millones al cambio actual).

En los dos años últimos años principalmente se ha notado un aceleramiento en el monto del agujero rojo de la Caja de Jubilaciones que se ha duplicado prácticamente desde que asumió este gobierno en el 2023 pasando de G. 1,13 billones (diciembre de 2023) a G. 2,55 billones (a diciembre de 2025).

Lea más: Líder Amarilla propone eliminar la jubilación parlamentaria

En el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, el propio MEF advirtió en un reciente informe que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representaría alrededor de US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

Plan de reforma en estudio

El Ejecutivo presentó ante el Congreso a fines del año 2025 el postergado proyecto de Ley de modernización y reforma de la Caja Fiscal, que incluye cambios sustanciales, aunque parciales, en el régimen de jubilaciones del sector público.

De ser aprobado el texto tal como está redactado, las modificaciones alcanzarán principalmente a los docentes de escuelas, colegios y universidades, a militares, policías y magistrados judiciales que no tienen aún la edad mínima para jubilación, quienes ahora gozan de parámetros muy distintos sobre años de aportes y base para el cálculo del haber jubilatorio, en comparación a otros sectores.

Lea más: Caja Fiscal: La millonaria cifra del déficit que se financió con impuestos en 2025

El plan busca equiparar la edad mínima para la jubilación a 57 años (extraordinaria) y 62 años (ordinaria); también propone elevar la contribución de afiliados del 16% al 19% y equiparar la base para el cálculo del haber jubilatorio en cuanto al promedio de ingresos de los últimos cinco años. El plan de reforma no incluye al sector de funcionarios de Administración Central, Médicos y demás personales de Salud.

Entre los principales cuestionamientos de los afectados es que la reforma no incluya también a los Parlamentarios que gozan de grandes privilegios y jubilaciones vip. Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso recibirá en la fecha a representantes del sector docente para escuchar sus inquietudes sobre este proyecto.