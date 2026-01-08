Gobierno y ganaderos discuten cómo aumentar el hato y bajar el precio de la carne

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, señaló que, en la ocasión, el Ejecutivo se reunió con gremios ganaderos para abordar los precios de la carne en las góndolas y que medidas establecer para la reducción de valor del producto. Días atrás, se llevó a cabo un encuentro similar con los frigoríficos, quienes se comprometieron a presentar un plan estructural desde ese sector al respecto.

Si bien los ganaderos “son tomadores de precios”, estos “no inciden en el precio de las góndolas”, pero son claves en la producción de la materia prima para las industrias, aseguró el Ministro de Industria y comercio (MIC), Javier Giménez.

Ante eso, sostuvo que para el gobierno es una “preocupación primordial” que el paraguayo pueda consumir carne, ya que se están estableciendo medidas de mediano y largo plazo para “incidir en la oferta”.

Caída del hato bovino

Giménez recordó que uno de los desafíos que enfrenta el sector primario es la caída del rebaño bovino durante los últimos años, por diversos factores. Este tema fue uno de los puntos abordados en el encuentro e implicó también la participación de entidades financieras, dado que el financiamiento es clave para mejorar los números de cabezas de animales en el país ganadero paraguayo, resumió el titular del MIC.

El paraguayo debe acceder a la carne

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, reiteró que para este gobierno es fundamental que la población continúe accediendo a un producto tan importante de la canasta familiar como la carne.

Explicó que existen muchos factores que provocan que el producto registre elevados costos, como las recientes aperturas de mercados, que si bien son importantes, generan precios diferenciados para el consumidor.

“Las acciones que se deben tomar a corto, mediano y largo plazo buscan que este producto tan importante siga accesible para el paraguayo. Por eso, el Ejecutivo está impulsando medidas con las diferentes instituciones financieras, que son fundamentales para aumentar el hato ganadero”, indicó.

Utilizarán instrumentos financieros

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, mencionó que en la reunión con representantes del sector público se trazó una hoja de ruta y se conformó un equipo de trabajo “para buscar soluciones”.

“Nos comprometemos con el gobierno a trabajar juntos para que no falte carne, porque es algo en lo que trabajamos a fin de año para asegurar que el consumidor nacional pueda acceder al producto”, apuntó.

En ese sentido, Prieto señaló que se utilizarán los instrumentos financieros facilitados por el gobierno para aumentar el hato ganadero. Además, afirmó que buscarán la previsibilidad que necesita el sector y transmiten confianza al productor paraguayo para que invierta en el país.

Plan para llegar a 16 millones de cabezas

Destacó que el sector ganadero tiene como objetivo recuperar el hato, con un programa para alcanzar las 16 millones de cabezas. El plan se desarrollará de manera coordinada con el gobierno, con el fin de que el consumidor paraguayo pueda acceder a la carne a un “valor justo” y comprender que los productores no inciden en el precio final que se comercializa en las góndolas.

Plazo de ocho años

La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, comentó que el objetivo del presidente es que las familias paraguayas perciban en sus bolsillos los resultados del trabajo conjunto del Estado y el sector privado, en este caso con los productores.

“Desde la AFD, al ser un banco público, nos comprometemos a acompañar al sector productivo, entendiendo sus necesidades. Hoy, un desafío importante de la economía es mantener nuestro hato ganadero, un activo que se ha ganado a lo largo de los años”, destacó.

En ese sentido, detalló que la AFD lanzará un producto inédito con tasas de interés a un solo dígito, con un plazo de ocho años y dos años de gracia. Asimismo, trabajarán “muy de la mano” con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y se comprometieron a mantener una agenda activa con los gremios ganaderos, para que estas condiciones lleguen efectivamente a los productores a través del sistema financiero.