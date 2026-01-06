Gobierno y frigoríficos definen medidas para contener el precio de la carne

Este lunes, tras una reunión representantes de la industria y del Gobierno anunciaron acciones para mejorar los precios de la carne para el consumidor

En ese sentido, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, explicó que uno de los desafíos de corto plazo es el compromiso de la industria de impulsar promociones y ofrecer precios más accesibles, de modo a colocar carne a menor costo en los supermercados.

Sobre las acciones de mediano plazo, estas apuntan a mejorar el hato bovino del país, cuyos números de cabeza vienen disminuyendo por diversos factores. Citó la venta de vientres por parte de los ganaderos, lo que afectó al rebaño bovino y, en consecuencia, a la oferta de ganado en pie.

Más importación de carne

Según el titular del MIC, también se analizó la importación de carne, considerando que Brasil cuenta con “precios competitivos” por la coyuntura que enfrenta ese país en algunos mercados, que podrían ser aprovechados en “beneficio de los consumidores al posibilitar el acceso a cortes a menores precios”. El año pasado, Paraguay duplicó la compra de productos cárnicos desde Brasil, logrando el ingreso de cerca de 16.000 toneladas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El Gobierno va a incentivar a que exista más opciones para el consumidor paraguayo, con una mayor importación, la reducción de trámites y de la burocracia, de manera a que tanto los supermercados como los frigoríficos puedan importar aprovechando esta coyuntura y trasladar esos precios al consumidor”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giménez señaló además que la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, una propuesta específica con “soluciones estructurales” para mejorar la cotización de los productos vacunos a nivel local. Añadió que documento que facilitará el gremio industrial, será analizado en profundidad y constituye una prioridad para el presidente de la República.

Lea más: ¿Cuánto de su carne exporta Paraguay y cómo podrían bajar los precios en el mercado local?

Mejor planificación

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, indicó que el crecimiento del sector exportador forma parte del proceso natural de desarrollo del país, pero que este escenario exige una mejor planificación para garantizar el acceso de la población al consumo interno.

En ese contexto, el titular de la cartera agropecuaria señaló que se busca promover el consumo de otras proteínas de origen animal, como la carne aviar y porcina, que actualmente tienen mayor presencia en el mercado y cuyo consumo viene en aumento.

No obstante, remarcó que la carne bovina sigue siendo fundamental en la dieta del paraguayo, por lo que se trabaja en distintos frentes para mejorar el acceso de la ciudadanía a este producto.

Asimismo, se destacó la importancia de coordinar acciones desde el inicio del año con el objetivo de beneficiar al consumidor final, mediante políticas y medidas consensuadas entre los sectores público y privado.

“Nos acostumbramos a consumir carne paraguaya, y eso nos invita a una mejor planificación porque es parte del proceso natural de desarrollo. En el mundo entero, el precio de la carne tiene un valor importante, y en Paraguay estábamos acostumbrados a un costo accesible, que hoy registra un incremento significativo y sobre el cual necesitamos trabajar”, apuntó el ministro Giménez.

“El consumidor paraguayo una prioridad”

A su turno, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, mencionó que “el fenómeno internacional” de una mayor demanda de carne en general, y de la proteína paraguaya en particular, impulsó la valorización del producto y la diversificación de la oferta, lo que coloca al sector en una posición en la que “no puede desatender el mercado local”.

Burt indicó que la atención al consumidor paraguayo es una prioridad, tanto por los volúmenes de consumo como porque las empresas que integran la Cámara son de origen nacional.

“Lo que hoy se definió es que el gremio trabajará de cerca con el Gobierno para definir estrategias estructurales relacionadas con la disponibilidad de carne de importación, teniendo muy presente la disponibilidad existente en el mercado local”, destacó.

Campaña anual

El industrial aclaró que esta situación va más allá de promociones ocasionales realizadas por empresas de manera individual, ya que se apunta a una campaña de planificación anual, que se calendarizar y se adjudicará cupos de importación para los frigoríficos, que tienen la logística para facilitar ese ingreso de carne para controlar los precios a nivel local.

“Nuestro negocio se rige por la oferta y la demanda. Lo que vamos a hacer ahora es tener una mirada muy presente sobre la disponibilidad y el precio, especialmente de la costilla, que es el corte que básicamente define el humor y el bienestar de las familias. En función de la faena esperada o del precio en Brasil, se evaluará si conviene importar más o menos en determinados meses, con una planificación ordenada que permita una mínima fluctuación de precios durante el año. Ese diseño y esa estrategia es a lo que hoy venimos a comprometernos”, explicó Burt.

Acciones conjuntas

Sobre las medidas estructurales, el ministro del MIC Javier Giménez señaló que no existe una “solución única” para la reducción del precio de la carne bovina, sino un conjunto de acciones orientadas a mejorar el valor a nivel interno.

“El modelo de Paraguay es de libre mercado. El Gobierno no puede interferir directamente en los precios. Dicho esto, el presidente de la República instó a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) a que estén atentas, porque la base de un precio justo es la libre competencia”, detalló.

Lea más: Paraguay duplica importación de carne para garantizar oferta y precios

“El Estado no interfiere en precios”

Giménez añadió que el modelo del país se basa en no interferir en los precios, permitiendo que la oferta y la demanda los determinen, con instituciones que velan por la competencia, como la Conacom, el MIC, Sedeco y otros organismos del Estado.

Finalmente, Javier Giménez indicó que los primeros resultados podrían observarse en el primer semestre del año, aunque aclaró que las reformas estructurales requerirán un mayor plazo para su implementación.