MEF responde a docentes: si Estado aporta más, que ellos trabajen más

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, habló el fin de semana sobre el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, cuya aplicación es calificada como urgente por parte de analistas, economistas, organismos y todo entendido de las finanzas públicas. Sin embargo, el plan tiene sus detractores, principalmente los sectores afectados que no quieren perder los privilegios de los que hasta ahora gozaban al jubilarse mucho más rápido que el resto de los trabajadores.

Precisamente, desde el sector docente, a través de sus representaciones, sentó su postura la semana pasada en contra de que se establezca la edad mínima de 57 años para jubilarse. Además, consideraron “mísero” el 3% de aporte estatal que se plantea, ya que ellos esperan que al menos sea 14%.

Al respecto, Fernández Valdovinos dijo el fin de semana que se están escuchando a todos los sectores afectados y que “escuchó” la propuesta de que el aporte del Estado llegue al 14%, según dijo, algo similar a lo que se tiene en el sistema de jubilación de IPS (donde se aplica 9% de aporte obrero y 16,5% de aporte patronal).

Al respecto, declaró que “no me parece descabellado que vaya al 14% el aporte del Estado, pero que también las otras reglas del IPS se apliquen”, aseveró.

El ministro dijo que, de ese modo, “vamos a jubilarnos todos a los 70 y con 10 años de cálculo, para el cálculo de la jubilación, porque esas son las reglas que se aplican al IPS”.

Y aseveró: “Lo que no podemos hacer es escoger los parámetros del IPS que nos convienen para no hacer ningún tipo de esfuerzo. Si vamos a irnos todos al IPS, vayamos todos al IPS con todas las reglas que tiene el IPS, no simplemente con el aporte del Estado o de la patronal del 14%, pero nos olvidamos de cómo se calculan las jubilaciones, de cuál es la edad mínima que existe en el IPS para acceder a la jubilación”.

Alguien tiene que pagar

El titular del MEF reiteró que el millonario déficit de la Caja Fiscal, que cerró en US$ 380 millones en 2025, “alguien lo tiene que pagar”. Y eso puede ser bajo un incremento impositivo, como planteó recientemente el economista y exministro César Barreto, “aunque me quedó la duda de si es que realmente va a ser suficiente (aumentar el IVA), dada la velocidad de deterioro que tiene la Caja Fiscal”.

Luego aclaró: “No está en nuestra idea subir impuestos, como lo dijimos en un primer momento, con los impuestos existentes o con nuevos impuestos, pero alguien lo va a tener que pagar y tenemos que entrar en el debate, definir finalmente quién se va a hacer cargo de esto. Y como dije, acá no podemos pretender seguir con beneficios que claramente termina perjudicando a todos en general y (beneficiando) a un sector en particular”.

No se tocarán derechos adquiridos, promete ministro

Por otro lado, Fernández Valdovinos aclaró que se va a garantizar el respeto de los derechos adquiridos. Recordó casos en los que cambiaron reglas pero los afectados recurrieron a la justicia, alegando derechos adquiridos, y terminan ganando. “Entonces, nos queda claro que aunque sea más costoso desde el punto de vista financiero, no se va a tocar ningún derecho adquirido. Es decir, los que ya están jubilados, están jubilados con unas reglas y esas reglas se van a mantener”, aseguró.