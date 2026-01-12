El MEF salda deuda flotante por G. 3.989 millones y prioriza al MOPC

Con este desembolso, el Gobierno avanzó en la cancelación de compromisos pendientes del ejercicio anterior. Según la documentación de la cartera económica, el monto totalizó G. 3.989.973.605, equivalente a unos US$ 595.500.

Este pago se concretó este lunes, y corresponde a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) presentadas el pasado viernes 9 de enero.

Los desembolsos beneficiaron a varias instituciones del Estado. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentró la mayor parte de los recursos, con transferencias que totalizaron G. 3.848.237.677, distribuidas entre gastos de inversión y otros conceptos.

Por su parte, la Presidencia de la República recibió G. 95.601.028, correspondientes a varios pagos clasificados bajo el rubro “Otros”. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) percibió G. 2.134.900 para la cobertura de servicios básicos, mientras que el propio MEF figura también como institución beneficiaria, con un pago de G. 44.000.000 en concepto de otros gastos.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el Tesoro cubrió G. 97.736.928 con la Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 507.582.527 con la Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y G. 3.384.654.150 con la Fuente 30 “Recursos Institucionales”.

La DGTP precisó que las STR ingresadas después del 9 de enero se incorporarán de manera progresiva al calendario de pagos.

