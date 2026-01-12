Unas 500.000 personas dejaron los buses en tres años y Opama explica por qué

Según datos con los que cuenta Opama, antes de la pandemia se contaba con un aproximado de un millón de pasajeros diarios, pero esta cifra fue disminuyendo para el 2022 y la cifra comenzó a rondar los 800.000.

Ahora, tras un cierre del 2025 y contabilizando las validaciones que se obtienen mediante el billetaje electrónico, diariamente hay 300.000 pasajeros, conforme detalló Griselda Yúdice, vocera de la organización.

Al respecto, detalló que esta disminución implica que cientos de miles de ciudadanos dejaron de utilizar los buses como su principal medio de movilidad, algo que también motivó la proliferación de motocicletas o personas que ya no encontraron otra alternativa más que conseguir un automóvil ante la falta de un sistema eficiente, aunque esto también se refleja en un tránsito congestionado y la economía de cada ciudadano.

“Tenemos una cantidad de motos que vienen a resolver el problema de la movilidad y en consecuencia también tenemos una gran cantidad de accidentados, lastimosamente. Hoy muchas personas se quedaron sin servicio porque muchas líneas quebraron y no se reponen, también los buses internos están en plena crisis”, comentó.

Reforma del transporte público

Sobre la promocionada reforma por parte del Gobierno, Yúdice apuntó que prácticamente no hay “esperanza” en ella, ya que la respuesta del Viceministerio de Transporte es lenta e insuficiente hasta ahora en medio de reguladas y otros cuestionamientos.

“Vamos a seguir insistiendo para que finalmente inicie una verdadera reforma de este sistema; este sistema ya no da más. Ni el de Asunción ni el del Viceministerio, está colapsado y se tienen que tomar medidas de manera urgente. Es un fracaso que el Gobierno celebre la circulación de diez buses (los donados por Taiwán) cuando tiene todas las demás deficiencias; está celebrando diez buses cuando tenés alrededor de 1.400 que funcionan mal en sentido mecánico y de servicio”, acotó.

