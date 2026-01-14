Gobierno declara de interés nacional el acercamiento de Paraguay a la OCDE

La medida se oficializó mediante el Decreto N° 5221, en donde también se asignó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la responsabilidad de coordinar, gestionar y articular las acciones técnicas e interinstitucionales necesarias para la implementación del denominado Programa País OCDE.

En ese marco, el documento prevé la convocatoria de organismos y entidades del Estado, así como de otros actores relevantes.

El decreto dispone que los organismos y entidades del Poder Ejecutivo deberán designar representantes, tanto titulares como alternos, para integrar los grupos de trabajo del programa. Además, instruye a las instituciones y ministerios a colaborar con el MEF y el MRE en las tareas vinculadas al proceso.

Según las consideraciones del Ejecutivo, el acercamiento a la OCDE apunta a alinear las políticas públicas nacionales con estándares internacionales en materia de gobernanza y desarrollo.

La OCDE y su importancia

La OCDE es una organización intergubernamental que sirve como un espacio donde los países comparten experiencias y análisis para diseñar políticas que mejoren la calidad de vida y coordinen enfoques ante desafíos comunes.

Su trabajo abarca múltiples ámbitos de la política pública, entre ellos la economía y finanzas, educación, salud, protección social, empleo, medio ambiente y legislación laboral, ofreciendo datos comparables y recomendaciones para la toma de decisiones.

Aunque Paraguay participa en iniciativas técnicas y procesos de acercamiento con la OCDE, aún no forma parte de sus países miembros, pero aspira a una eventual adhesión plena en el marco del programa de cooperación.