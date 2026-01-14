MEF responde a los gremios y afirma que el Estado ya viene aportando

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, acudió este miércoles junto a su equipo técnico en la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, para exponer los fundamentos del proyecto de Ley de reforma del deficitario sistema de jubilaciones del sector público, y responder a los cuestionamientos e inquietudes planteadas días atrás por asociaciones de docentes y de las fuerzas públicas.

En ese contexto, el MEF ratificó su diagnóstico inicial y remarcó que la Caja Fiscal cerró 2025 con un déficit de US$ 380 millones. Además, advirtió que, sin una reforma, ese rojo se duplicará en pocos años.

“Si tenemos básicamente US$ 380 millones por año, que se va a ir incrementando en casi US$ 100 millones por año de acá en adelante... ¿Qué pasa si no se hace (la reforma)? Va a sobrar menos plata para cualquier otra actividad que pueda hacer el Estado”, afirmó Fernández Valdovinos.

Aporte estatal

Ante el reclamo gremial sobre la supuesta falta de aporte estatal, el titular de Economía refirió que el Estado ya está poniendo su parte, ya está financiando el sistema de manera indirecta.

Según los datos del MEF, en 2024 el Tesoro destinó alrededor de US$ 330 millones para cubrir gastos en salud de funcionarios, gratificaciones a jubilados y el déficit de las fuerzas públicas, que equivale a casi el 13% de la planilla de salarios.

Fernández detalló también que el 3% de aporte estatal incluido en la reforma, busca transparentar “un costo que hoy ya existe”.

Ya equivale al 0,8% del PIB

Según detalló Fernández, el saldo rojo en el fondo de jubilaciones, equivale al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y representa aproximadamente la mitad del déficit máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), fijado en 1,5% del PIB

“No extrañaría que, si no se realiza la reforma, el 100% del déficit máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal termine explicado directamente por los recursos que el Estado deberá destinar para cubrir el déficit de la Caja Fiscal”, señaló el ministro Fernández

En cuanto al aumento de la edad mínima y de los años de aporte, el ministerio sostuvo que el principal factor que explica el déficit es la jubilación temprana, en lugar del nivel de contribución.

Durante la exposición, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, detalló que más del 70% de los nuevos jubilados del magisterio nacional y de las fuerzas públicas se retira antes de los 55 años, con casos que llegan a los 32 y 41 años.

Beneficios y metas fiscales

Por otra parte, el equipo del MEF indicó que la propuesta del Ejecutivo incorpora beneficios que hoy no existen. Como por ejemplo, indicaron que actualmente, docentes y magistrados no pueden jubilarse cobrando el 100% de su salario, ya que la legislación vigente fija topes al monto del haber jubilatorio. Con la reforma, explicaron, que ese porcentaje se podrá alcanzar de manera gradual, a medida que el trabajador acumule más años de aporte y se retire a una mayor edad.

En el caso de las fuerzas públicas, agregaron que el esquema propone una mejora progresiva del beneficio jubilatorio, que hoy parte del 50% del salario y que, con los cambios planteados, podría llegar al 100% bajo los nuevos requisitos.

Finalmente, el equipo económico aclaró que la reforma no apunta al déficit cero, pero sí a una reducción cercana al 60% en los próximos cinco años.