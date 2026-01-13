Reforma de la caja fiscal: “si no nos escuchan, se viene la noche”, advierten directores

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), fue el último gremio del sector educativo en sumarse a los reclamos ante el proyecto de reforma de la caja fiscal, que había sido presentado por Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, el 30 de diciembre ante el Congreso Nacional.

Este lunes, representantes del Sinadi presentaron un pedido de audiencia pública, ante la Comisión Permanente del Parlamento, como para discutir el plan de reforma presentado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto plantea que los profesores se retiren con una edad mínima de entre 57 y 60 años de edad. Actualmente, el sector no cuenta con edad mínima jubilatoria; deben contar con un mínimo de 25 a 28 años de aporte a la caja fiscal.

También busca que los maestros pasen de aportar 16% de sus salarios a la caja a un 19%, con un aporte del Estado de un 3% - actualmente no hay aporte del Estado a la caja fiscal-.

Advertencia de directores

Miguel Marecos, presidente del Sinadi, explicó tras pedir la audiencia pública, vía nota presentada ante la Comisión Permanente, que al igual que otros sindicatos del sector, lo que plantean es buscar un diálogo con las autoridades.

“Para nosotros los docentes, jugar con un derecho adquirido, que es la edad, y jugar con alzar del 16 al 19% y que el Estado aporte el 3%, es inaudito. Si bien es importante y necesaria la reforma, el modo en que se está llevando adelante es el problema.

Argumentó que actualmente, la salud mental de los educadores está muy deteriorada, por la carga laboral que existe, pues, indicó que, la escuela pública no cuenta con orientadores, psicólogos, limpiadoras, porteros y otro personal, por lo que profesores y directores hacen todo este trabajo.

“Lo que nosotros no queremos es que se atropelle con este proyecto, si se aprueba sobre tablas, antes del inicio de clases y si no nos escuchan, se viene la noche”, apuntó Marecos.

Postura de sindicatos docentes

La semana pasada, principales gremios de docentes como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), habían amenazado con posibles medidas de fuerza si es que el proyecto de reforma fiscal se aprueba tal y como se plantea actualmente.

Incluso, dejaron en duda el inicio de clases, indicando que podrían darse protestas en caso de no ser escuchados. El primer día de clases está marcado para el lunes 23 de febrero.