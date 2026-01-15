Conacom niega que frigoríficos líderes pertenezcan a un mismo grupo empresarial

Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), negó que las tres principales empresas que concentran la producción industrial de carne paraguaya pertenezcan al empresario brasileño Jair Antonio de Lima.

“Son empresas separadas e independientes. Lo que nosotros sabemos es que está, por un lado, Minverva, un grupo internacional que tiene frigoríficos en todo el mundo; por otro lado, está Frigorífico Concepción, que es de Jair; y el tercero es uno del Chaco”, dijo.

Al ser consultado sobre una eventual apertura de investigación, Barros explicó el funcionamiento interno de la institución y aclaró los roles de cada dependencia.

“La Conacom es un órgano bastante sui generis. Dentro están dos órganos misionalmente independientes: el Directorio y la Dirección de Investigación. Los que se encargan de iniciar el sumario son los encargados de Dirección de Investigación, a cargo de Ricardo Gavilán”, refirió.

Alta concentración en la industria frigorífica

Según un estudio realizado por la Conacom, el 70 % de la faena industrial de carne en Paraguay se concentra en tres frigoríficos. Frigomerc (Minerva Foods) lidera el sector con una participación del 36 %, seguido por Frigorífico Concepción, con el 22 %, y FrigoChaco, con el 9 %.

El resto de las plantas industriales participa con porcentajes que oscilan entre el 7 % y el 9 %, de acuerdo con el informe oficial.