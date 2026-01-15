Proyectan menor dinamismo en el comercio mundial de carnes en 2026

El informe prevé que las exportaciones globales totales de carne crecerán 1% en 2026, lo que representa una desaceleración frente al desempeño de los dos años previos. Conforme al USDA, esta moderación se explica especialmente por una menor disponibilidad exportable de carne vacuna y porcina en los principales países productores, en un contexto de ajustes en los ciclos productivos y de la persistencia de restricciones sanitarias.

En el caso de la carne bovina, la producción mundial descendería 1% y se ubicaría en 61,0 millones de toneladas. Pese a esta reducción, Estados Unidos, Brasil y China continuarían como los principales productores a nivel global. De acuerdo con el USDA, en Brasil, la menor faena de hembras refleja una fase de recomposición de rodeos, lo que limita la oferta exportable tras los récords alcanzados en 2025.

En Estados Unidos, la producción caería 1% debido a la menor disponibilidad de animales para engorde y a las restricciones en la importación de ganado desde México. Como resultado, el comercio mundial de carne vacuna se reduciría a 13,5 millones de toneladas, lo que representa una baja interanual de 1%.

La carne porcina mostraría un comportamiento similar. La producción global se mantendría prácticamente estable en 117,2 millones de toneladas, ya que los aumentos previstos en Vietnam, Brasil y México no compensarían la caída proyectada en la Unión Europea.

El informe detalla que, en este bloque, el mayor peso de los costos regulatorios y los efectos persistentes de la peste porcina africana continuarían limitando la producción y la capacidad exportadora. En consecuencia, el comercio mundial de carne porcina descendería 1% y se ubicaría en 10,3 millones de toneladas en 2026.

Para el organismo, Brasil se consolidaría como uno de los pocos países con crecimiento en las exportaciones de carne porcina, con un aumento estimado de 4%, apoyado en una mayor disponibilidad de producto y en mejoras de acceso a mercados. En contraste, la Unión Europea reduciría sus envíos en 7%, afectada por menores excedentes exportables y por restricciones sanitarias que siguen vigentes en destinos relevantes.

La carne aviar constituye la principal excepción dentro del complejo cárnico. El USDA proyecta que la producción mundial aumentará 2% en 2026, hasta alcanzar un récord de 109,6 millones de toneladas, impulsada por China, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. El informe detalla que la demanda por proteínas de menor precio y mayor versatilidad continúa sosteniendo esta expansión, junto con una leve reducción de los costos de alimentación.

El comercio internacional de carne aviar crecería 3% y alcanzaría 14,7 millones de toneladas, el nivel más alto registrado. Brasil y China liderarían este avance. Para el USDA, Brasil ampliaría sus exportaciones por su competitividad de precios, una oferta abundante y la recuperación del acceso a mercados como China y la Unión Europea. China, pese a enfrentar restricciones en algunos destinos, incrementaría sus envíos respaldada por precios competitivos y por una demanda creciente desde Rusia, el Sudeste Asiático, África y Europa.

En cuanto al Mercosur, las proyecciones del USDA para 2026 confirman un escenario de ajustes en la producción y en los flujos comerciales de carne vacuna, con comportamientos diferenciados entre los países del bloque. Brasil se mantiene como el principal actor regional, con una producción estimada en 11,70 millones de toneladas, un consumo interno de 7,75 millones y exportaciones por 4,00 millones de toneladas. Sin embargo, este volumen exportado implicaría una caída interanual de 5,9%, en línea con la reducción de 5,3% prevista para su producción.

Argentina se ubica como el segundo exportador del Mercosur y presenta una dinámica distinta al resto de la región. Sus exportaciones crecerían 6,6% en términos interanuales, aun cuando la producción mostraría una leve baja de 0,3% y el consumo interno disminuiría 2,3%. Este comportamiento indica una mayor orientación de la oferta hacia el mercado externo.

Uruguay exhibe un perfil más equilibrado. Para 2026, el USDA proyecta exportaciones por 0,52 millones de toneladas, con un crecimiento interanual de 2,0%. A su vez, la producción aumentaría 2,4% y el consumo interno subiría 4,6%, lo que posiciona al país como la excepción dentro del bloque, con un avance simultáneo de la oferta y la demanda.

Paraguay, en cambio, enfrentaría un ajuste más marcado. Las proyecciones indican una caída interanual de 7,8% en la producción, una reducción de 3,0% en las exportaciones y un descenso de 15,2% en el consumo interno. Este panorama refleja una contracción significativa tanto de la oferta como de la absorción doméstica.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones