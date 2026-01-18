Sectores productivos analizan acuerdo Mercosur-UE y piden cautela por salvaguardas

Referentes del sector agroexportador, cooperativo, comercial y autoridades del Gobierno analizaron los alcances del acuerdo Mercosur–UE y coincidieron en destacar su relevancia estratégica para el país, aunque remarcaron que persisten dudas y alertas, especialmente en torno a los mecanismos de salvaguarda incorporados por la Unión Europea.

Lea más: Mercosur-UE: Paraguay está listo para cumplir exigencias ambientales, según ministro

Capeco: apertura de mercados, pero con alertas

El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, calificó el acuerdo como un “hecho histórico” y valoró el acercamiento entre regiones, aunque recordó que el texto final no es ideal para el sector.

Señaló que las salvaguardas introducidas a último momento generaron preocupación, especialmente para un país cuya principal fortaleza económica es la producción de alimentos. “El tiempo dirá qué tan positivo o no pueda ser para Paraguay”, afirmó.

Pastore destacó que el sector exportador es defensor de contar con la mayor cantidad posible de mercados abiertos, para reducir la vulnerabilidad que implica depender de pocos destinos. En ese contexto, recordó que, si bien hoy la Unión Europea no es un mercado central para los granos paraguayos, en el pasado tuvo un rol clave y sigue siendo importante mantenerla como opción, más aún considerando que Paraguay no tiene acceso al mercado chino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña rechaza críticas europeas y defiende la calidad del agro del Mercosur

Fecoprod: acuerdo por debajo de las expectativas

Por su parte, el vocero de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Santiago Bertoni, consideró el acuerdo como histórico y “auspicioso”, aunque advirtió que está muy por debajo del nivel de ambición inicial del Mercosur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que las desgravaciones arancelarias, si bien son relevantes, no garantizan por sí solas un acceso real a los mercados europeos. “El acuerdo puede ser hasta engañoso en algunos aspectos”, señaló, citando el caso de la soja, que ya tenía arancel cero sin que ello convierta a la UE en su principal destino.

En cuanto a la carne, Bertoni explicó que las cuotas negociadas son inferiores a los volúmenes que actualmente exporta el Mercosur, por lo que el principal beneficio sería un ahorro en aranceles. Aun así, consideró que Paraguay podría obtener ventajas como la formalización de su cuota Hilton, aunque insistió en la necesidad de mantenerse atentos.

Lea más: Esto dice Senacsa sobre el acuerdo UE - Mercosur

Cámara Paraguayo-Francesa: mirar el escenario global

El presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa, Benoit Libourel, sostuvo que existe un consenso en torno a que el acuerdo representa un momento histórico, al unir a dos continentes y conformar uno de los mayores mercados del mundo.

Expresó su solidaridad con los agricultores europeos que se oponen al pacto, pero afirmó que su resistencia responde a un modelo productivo sostenido por subsidios y a décadas de malas decisiones políticas. A su criterio, el acuerdo no debe verse como un enfrentamiento entre agricultores, sino como una oportunidad de cooperación en un contexto global volátil.

Libourel resaltó la cercanía cultural, histórica y de valores entre Europa y América Latina, y recordó experiencias como el acuerdo entre la UE y Canadá, donde el comercio creció significativamente sin que se concretaran los temores iniciales. “Es un punto de partida y mejor que un no acuerdo”, afirmó.

Lea más: Von der Leyen: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

Gobierno destaca trato diferenciado para Paraguay

El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, aseguró que el acuerdo es un logro que debe celebrarse, aunque reconoció la existencia de preocupaciones vinculadas a las salvaguardas. En ese sentido, enfatizó que Paraguay está exento de dichos mecanismos, tras un análisis detallado durante la negociación.

Giménez sostuvo que el Gobierno logró un buen resultado y destacó que el acuerdo abre oportunidades no solo con la Unión Europea, sino también con otros mercados exigentes como Japón, Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar en la industrialización de la producción primaria y atraer inversiones que permitan agregar valor.

Finalmente, coincidió en que el acuerdo marca el inicio de un proceso y no un punto final, y que Paraguay debe mantener un amplio abanico de opciones comerciales para fortalecer su desarrollo económico a largo plazo.