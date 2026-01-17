Esto dice Senacsa sobre el acuerdo UE - Mercosur

Hoy, tras más de 25 años de negociaciones, se firmó el acuerdo entre el Mercosur y la UE, en Asunción. Luego de esto, el Senacsa, presidido por José Carlos Martin, emitió un material en el que se detalla cómo nuestro país sería beneficiado con el trato.

Según la institución, ahora existe “una oportunidad para consolidar nuestra presencia en la Unión Europea” con el objetivo de fortalecer el posicionamiento comercial nacional “en uno de los mercados más importantes y exigentes del mundo”.

Asimismo, apuntan que ahora el “desafío” se concentrará en trabajar de forma articulada entre el sector público y privado en todo lo que refiere a los aspectos de producción pecuaria.

“En un contexto global donde el consumidor es cada vez más exigente, Paraguay tiene la oportunidad de consolidar su reputación como proveedor confiable de carnes de alta calidad en el mercado europeo”, aseguran.

El mercado europeo

Sobre el mercado de Europa, detallan que tiene un potencial de 450 millones de consumidores distribuidos en 27 países, esto, reflejado en un ingreso per cápita promedio en la Unión Europea que ronda entre los USD 34.000 y USD 38.000.

Asimismo, el beneficio “inmediato” para el sector cárnico paraguayo será mediante la disminución de costos, ya que para entrar a Europa, actualmente y fuera de cuotas especiales, se pagan aranceles cercanos al 38%.

“Con el nuevo acuerdo, la reducción gradual hasta el 7,5% y la eliminación del arancel en la Cuota Hilton, permitirán que la carne paraguaya compita por precio en las góndolas europeas sin sacrificar margen de ganancia”, sostienen.

