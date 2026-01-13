Acuerdo Mercosur- UE: Paraguay apuesta a crecer en exportación y reclamará “cupos justos”

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, mencionó que desde el Estados son conscientes de las dificultades que aún se presentan para concretar después de 25 años de la Unión Europea- Mercosur, como negativa de algunas naciones europeas de intentar frenar la firma del acuerdo. Sin embargo, sostuvo que todo indica que el acuerdo se concretará el 17 de enero, y para Paraguay representa "una oportunidad enorme".

“Este escenario nos obliga a hablar de eficiencia, excelencia y mayor capacidad productiva. Con la apertura del acuerdo Unión Europea–Mercosur, probablemente se demanden mayores volúmenes de exportación, y nuestro país debe estar en condiciones de producir y exportar más. Tenemos capacidad productiva, pero para aprovecharla necesitamos realizar más inversiones los sectores agrícola y ganadero”, precisó.

En ese sentido, Giménez afirmó que una de las preocupaciones del Gobierno es facilitar el acceso a créditos oportunos, que permitan a los productores fortalecer su producción y ampliar inversiones.

“Son muchos los factores que deben alinearse para que el sector agrario sea más competitivo, y este acuerdo representa tanto un gran desafío como una oportunidad histórica para el país. Pero debemos estar preparados”, comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Acuerdo UE-Mercosur: Productores cuestionan “freno” a la integración

Oportunidad para varios sectores

Según aseguró, no se trata solo de una oportunidad para los grandes productores, sino también para los pequeños. Esto debido a que Paraguay tiene fortalezas importantes en la producción de orgánicos, como la caña de azúcar, las hierbas medicinales y la yerba mate orgánica, que ya se exportó en gran cantidad el año pasado y que puede seguir creciendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Paraguay cuenta con ventajas comparativas importantes, incluso frente a otros países y sobre todo, posee margen para aumentar sus fronteras productivas y desarrollar un enorme potencial. A esto se suman factores como la baja presión tributaria y la energía barata, que pueden atraer más inversiones y permitirnos ser más productivos”, detalló.

“Cupo justo”

En cuanto a la negociación de los cupos de exportación dentro del Mercosur, una vez concretado el acuerdo, dijo que “será un tema central”.

Explicó que países como Brasil tienen una capacidad productiva muy superior y, en algunos rubros, históricamente concentran cuotas importantes.

Lea más: Acuerdo UE-Mercosur: ¿qué beneficios traería al sector de la carne?

Destacó que ahora que Paraguay ejerce la presidencia del Mercosur, será fundamental sentarse a dialogar y consensuar estos aspectos, de modo que la competencia “sea justa y ética” entre todos los países miembros.

“Al momento de negociar cupos y acuerdos, Paraguay tiene que asumir una postura firme para garantizar que estas cuotas representen una verdadera oportunidad para el país. Deben ser un espacio seguro para aprovechar el acuerdo, porque de lo contrario, el impacto positivo sería limitado”, concluyó.