Buses afectados por vandalismo: Viceministerio aguarda reporte policial

El Viceministerio de Transporte (VMT) continúa a la espera del informe final de la Policía Nacional sobre el grave acto de vandalismo que afectó a 35 unidades del transporte público en el área metropolitana de Asunción, incluidos buses eléctricos, operados por distintas empresas.

Los incidentes se registraron el jueves último, y los ataques se concentraron en un lapso de horas. “Todavía estamos aguardando el reporte conclusivo de la Policía. Los ataques comenzaron alrededor de las 17:00 y, según los reportes recibidos, se extendieron hasta las 21:00”, detalló el director de la Metropolitana de Transporte, Ing. Rolando González.

El funcionario aseguró que, tras los hechos, no se registraron nuevos ataques. “Esperamos que las autoridades de seguridad actúen para que no vuelva a ocurrir algo así. Toda la información que recibimos ya fue puesta a disposición de la Policía”, agregó.

Coordinación con empresas y autoridades

Tras el primer aviso, recibido cerca de las 20:30, el VMT inició acciones de verificación y coordinación con las empresas afectadas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, poniendo toda la información recabada a disposición de las autoridades de seguridad para el seguimiento e investigación de los hechos.

Según los reportes recibidos, los daños se distribuyeron de la siguiente manera: Consorcio Arapoti, 2 buses; Ñandutí S.A., 4; Magno S.A., 3; San Isidro S.R.L., 1; Grupo Bene S.A., 8; Ximex S.A., 1; Lince S.R.L., 4; La Lomita S.A., 8 y TTA S.A., 2, totalizando 35 unidades afectadas.

Los informes detallan roturas de parabrisas y vidrios laterales, así como registros audiovisuales en los que se observa repetidamente un mismo vehículo frente a distintas unidades que luego resultaron dañadas. Además de los daños materiales, tres choferes sufrieron lesiones leves.