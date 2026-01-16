MOPC revela que 35 buses fueron vandalizados con ataques

Según el MOPC, el Viceministerio de Transporte (VMT) recibió en la noche del jueves reportes de vandalismo contra unidades del transporte público que operan en el área metropolitana de Asunción. Entre los buses afectados, está uno de los eléctricos que fueron donados por Taiwán.
Hasta ahora y con datos aún preliminares, se estima que los ataques habrían afectado a unos 35 vehículos de distintas empresas.
Asimismo, aseguran que luego del primer aviso sobre ataques alrededor de las 20:30 de ayer, se procedió a una notificación y trabajo coordinado con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
“Toda la información recabada fue puesta a disposición de las autoridades de seguridad para el seguimiento e investigación de los hechos”, sostiene la cartera estatal.
Empresas afectadas
Los hechos fueron denunciados por varias empresas operadoras del sistema de transporte público y, según los reportes, esto fue lo contabilizado:
- El Consorcio Arapoti informó daños en 2 buses eléctricos
- Ñandutí S.A.: 4 unidades
- Magno S.A.: 3 unidades
- San Isidro S.R.L.: 1 unidad
- Grupo Bene S.A.: 8 unidades
- Ximex S.A: 1
- Lince S.R.L.: 4
- La Lomita S.A.: 8
- TTA S.A.: 2
Los ataques provocaron roturas de parabrisas y vidrios laterales. Por otra parte, tres choferes también resultaron heridos.
Finalmente, el VMT asegura que se reforzará la seguridad con medidas de resguardo para priorizar la seguridad de todos los pasajeros y trabajadores del sistema.
