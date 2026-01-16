Ataques con proyectiles rompen parabrisas de 20 buses, entre ellos dos eléctricos

Rolando González, director Metropolitano de Transporte del Viceministerio de Transporte (VMT), informó que ayer desde las 20:30 comenzaron a recibir llamadas de varias empresas del transporte público que reportaron ataques contra sus unidades, iniciados ya en horas de la tarde.

Precisó que fueron afectadas más de 20 unidades pertenecientes a ocho empresas. Los reportes indican que los ataques se dieron sobre la avenida Eusebio Ayala -a la altura del kilómetro 5, cerca del Shopping Multiplaza y la zona del Mercado 4-, además de las avenidas República Argentina, Madame Lynch y San Martín.

En uno de los casos, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 y afectó a un bus eléctrico.

Empresas afectadas y daños en las unidades

Las empresas que hasta ahora reportaron los ataques son Potî, Ñandutí, Bene, Magno, San Isidro, TTA, Aldana y Lince.

La firma Potî, que explota los buses eléctricos, denunció que dos de sus unidades sufrieron ataques en los parabrisas delanteros. En estos casos, el daño se produjo en la visual directa del conductor, lo que deja a los vehículos inoperativos hasta su reparación.

Otras empresas denunciaron impactos en la parte frontal y lateral de los colectivos.

Según las víctimas, los ataques se realizaron con balines de goma, balines metálicos y piedras. Los buses cuentan con cámaras de seguridad, aunque hasta el momento se desconoce si los hechos quedaron registrados.

Sospechan de un vehículo negro

Consultado sobre los autores, el director del VMT indicó que se trataría de “grupos de personas”.

“Todavía no tenemos a quién acusar, pero tenemos que un vehículo negro estaba cerca de varias de las unidades y que desde esa unidad se estaba disparando”, agregó a la 970 AM.

Los conductores víctimas señalaron que un vehículo negro circulaba cerca de los buses atacados y se presume que desde allí se efectuaron los disparos. El funcionario indicó que esta información ya fue puesta a conocimiento de la Policía Nacional para la investigación correspondiente.

Un herido y medidas de seguridad

Uno de los choferes sufrió un corte en el mentón tras ser alcanzado por astillas del parabrisas, producto del impacto de uno de los proyectiles.

Como medida de resguardo, grupos motorizados de la Policía acompañaron anoche a los buses “Búho”, que operan en horario nocturno, a fin de garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

No se descarta sabotaje

González señaló que no se descarta que los ataques hayan sido perpetrados por otros gremios del transporte público que no operan en el área Metropolitana. “Son algunas de las hipótesis que estamos levantando, pero todavía no tenemos nada concreto”, afirmó.

Agregó que todas las unidades atacadas tienen en común que responden al Viceministerio de Transporte.

Los vehículos dañados quedaron fuera del sistema hasta que se realicen las reparaciones correspondientes, mientras que las empresas afectadas ya remitieron al VMT las imágenes y registros recolectados desde el interior de los buses.