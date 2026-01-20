En 2025 pagaron al Paraguay US$ 15 por cada 1000 KWh que cedió al Brasil

Si en los 12 meses del año que acaba de expirar, Itaipú generó 72.879 GWh (1 GWh = 1000 MWh), de acuerdo con el Art. XIII del Tratado de Itaipú, 36.439,9 GWh, pertenecían al Paraguay. Como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) pudo aprovechar solo 25.768 GWh, se concluye que, en ese ejercicio, cedió al Brasil 10.671,5 GWh,

Las liquidaciones mensuales de Itaipú relacionadas con los beneficios que imponen el Tratado, separa sus tres componentes principales: Compensación por cesión de energía. Royaltíes y los pagos a la ANDE.

En la planilla correspondiente del ejercicio 2025, específicamente al renglón Cesión de energía, sus redactores consignan que la binacional transfirió al Estado paraguayo US$ 165.132.800.

Compensación de los negociadores del Tratado de Itaipú

Recordemos que el concepto “Compensación” figura en el parágrafo 3° del Art. XV del Tratado, según el cual “la Itaipú incluirá, además, en su costo de servicio, el monto necesario para compensar a la Alta Parte Contratante que ceda energía a la otra”.

El error del párrafo en cuestión fue enmendado luego de 13 años de protestas en nuestro país. El 28 de enero de 1986, los poderes ejecutivos de entonces intercambiaron la DM/T/N.R. N° 4, cuyo punto 3 aclaraba que “... el importe correspondiente a la compensación será incluido exclusivamente en la tarifa a ser pagada por la parte que consuma energía cedida”. En rigor, en la tarifa a ser pagada por Brasil.

Apuntemos también que la enmienda excluyó del costo del servicio de Itaipú la compensación por cesión, una medida justa, pero insuficiente.

En el informe que la entidad binacional fechó el día 5 del presente mes, se destaca que por Cesión de energía remitieron a nuestro país (Banco Central del Paraguay-Ministerio de Economía y Finanzas) US$ 165.132.800.

Pagaron US$ 15,5/MWh el año pasado

Luego si dividimos esta suma por la cantidad de energía cedida comprobaremos que el “justo precio” al que alude el Acta Final de Foz de Yguazú, la matriz del Tratado, se redujo en 2025 a US$ 15,5 por MWh. En el 2024, el valor unitario promedio de “compensación” fue de US$ 17,5 por MWh.

Si extendemos nuestra observación sobre los 41 años de vida productiva de la usina, asistiremos a la total depreciación del principio que consagra el Acta de Foz de 1966: US$ 4,5 por MWh cedido.

El año pasado, de acuerdo con los registros de los precios de exportación e importación de energía eléctrica en la región (Brasil -Argentina, Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, Bolivia-Argentina, etc), la cotización del MWh rondó los US$ 100 por MWh, lejos de la suma con la que Brasil “compensa” al Paraguay por su excedente energético en la central binacional.

Indicadores del ejercicio 2024

En 2024, el complejo paraguayo/brasileño produjo 67.088 GWh, 8,6% menos que el año pasado. De ese total correspondió a nuestro país 33.544 GWh, de la que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) utilizó 20.383 GWh y ceder entonces 13.161 GWh, luego, en 2025, la cantidad de energía el Paraguay cedió en 2025 se redujo en 18,9%.

En lo concerniente a los beneficios faltantes del 2025: Royaltíes, una especie del alquiler que paga Itaipú a los países propietarios del río Paraná y por utilizar su fuerza para la producción de energía, la suma que remesaron a Paraguay trepa a US$ 246.505.600.

En cuanto a los pagos a la ANDE, el informe resalta que total asciende a US$ 50.372.100. Ambos conceptos forman parte del costo d Itaipú.