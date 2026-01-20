Reforma de Caja Fiscal: Asimcopar rechaza suba del IVA y advierten que impactará en precios de la canasta

En un comunicado, la Asimcopar manifestó su rechazo a una alternativa de suba impositiva sino prospera plan de reforma de la deficitaria Caja Fiscal. Esta opción surgió en medio de las discusiones y debates, aunque no hay nada concreto sobre el tema.

Instaron a las autoridades a no ceder en la discusión porque, mientras más se posterga (la reforma), más afecta al Paraguay.

La suba impositiva fue una de las opciones que se mencionó de no avanzar el plan de reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público que acarrea un millonario déficit, que es financiado con recursos del Tesoro.

De acuerdo con el comunicado emitido por Asimcopar, la idea de aumentar impuestos, en particular el IVA, surge ante la imposibilidad o falta de avances en las reformas que requiere el sistema jubilatorio. El gremio sostiene que el elevado déficit de la Caja de Jubilación responde a la ausencia, durante años, de reformas “imprescindibles” en los estamentos públicos, y que es exactamente en ese ámbito donde deberían concentrarse los esfuerzos.

Para la organización, trasladar el peso del ajuste al IVA implica desviar la atención del problema principal que es el funcionamiento y la estructura del sector público y de su modelo de jubilaciones.

El gremio advirtió además que un aumento del IVA afectaría de manera transversal a “el 100% de los sectores”, a pesar de que son principalmente los sectores públicos los que tienen mayor incidencia en el déficit previsional.

Incremento de precios

El comunicado expresa que una suba del IVA se traduce de forma inmediata en un incremento de los precios de la canasta, que finalmente termina recayendo en toda la población. En ese contexto, Asimcopar detalla que los sectores de menores recursos serían los más perjudicados.

Es decir, no sólo se pierde equilibrio del triple 10 sino que además impacta negativamente en toda la economía. Además, afecta el enorme esfuerzo que viene haciendo el país por posicionarse en el mundo como un país de reglas claras y estables.

En la administración pública hay mucho que hacer y no sólo es modernizar su gestión. Es ordenar el regresivo modelo de jubilación que tienen algunos sectores.