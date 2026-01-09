Sin reforma en Caja Fiscal, se tendría que aumentar el IVA, advierte Barreto

La reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público está en la mira de todos los sectores, puesto que cada año le cuesta a las arcas del Estado importantes recursos que bien podrían solucionar en este momento el problema de la deuda pendiente con las constructoras o con las farmacéuticas.

Solo en el año 2025, el saldo deficitario o diferencia entre ingresos y egresos del fondo, han superado los US$ 380 millones, y en el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representaría alrededor de US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

En la última década, el déficit acumulado ronda los US$ 1.600 millones, monto que fue financiado con impuestos y que bien podría ser utilizado para otros fines prioritarios.

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto opinó en una entrevista en la 1020 AM que la reforma de la Caja Fiscal ya no puede ser postergada y que la situación es insostenible. Advirtió incluso que si esto déficit no se modifica, va obligar a un incremento impositivo progresivo, ya que la proyección que se tiene es de un déficit creciente y nuestro presupuesto ya está al límite.

Presupuesto rebasado

El economista advirtió que el presupuesto público está absolutamente rebasado actualmente ya que ni siquiera hay recursos para pagar los compromisos que ya se asumieron. Esto dijo en relación a la deuda reclamada por las constructoras, las farmacéuticas y proveedoras de Hambre Cero.

“No es sostenible una situación así, si va seguir el mismo esquema, se tendrá que aumentar el IVA en 12,5% para cerrar este déficit (de US$ 380 millones) y que el presupuesto de vuelta alcance para pagar a los proveedores que están esperando hasta este momento”, acotó.

Para el economista, la reforma de la Caja es un tema crucial y ya no puede esperar, porque finalmente el impacto recaerá en todos los ciudadanos.

Es un avance, pero no solución a largo plazo

Par el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) el proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal constituye un avance importante debido al creciente déficit que absorbe el presupuesto público, pero cree que no será una solución para el largo plazo en cuanto a la sostenibilidad.

El industrial reconoció sin embargo, que el efecto no será inmediato, pero que sin dudas traerá un alivio a las finanzas públicas.

“Creo que es un proyecto que genera condiciones a mediano plazo, pero la duda es que tal vez en 15 o 20 años tengamos que volver a mirar esto”, Una solución momentánea expresó.

Dijo también que el proyecto del Ejecutivo corrige muchas distorsiones que hay actualmente en sistema y que a simple vista es una de las reformas más importantes que se está haciendo para equilibrar este déficit. “Lo que no debemos permitir es que todo un país pague las consecuencias”, apuntó.