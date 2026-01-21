Capasu pide reforma de caja fiscal “viable, equilibrada y previsible”

Para la Capasu, la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo “es necesaria e impostergable”, ya que a criterio de los supermercadistas, existe una “crisis estructural que compromete su sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones”.

Asimismo, sostiene que “es imperativo encontrar una solución mediante reformas responsables y de fondo”, pero de igual manera apuntan que trasladar los costos al sector privado “no solo resulta injusto”, sino que también afectaría negativamente al empleo, la inversión y “al esfuerzo que miles de empresas realizan diariamente para sostener el desarrollo del país”.

Por esto, la Capasu asegura que “respalda” la construcción de consensos con el fin de llegar a una Caja Fiscal “viable, equilibrada y previsible” que a su vez garantice los derechos de los jubilados sin generar impactos negativos sobre sectores que no son responsables de esta situación y que cumplen un rol clave en la economía nacional. Finalmente, apuntan que la sostenibilidad de la Caja Fiscal “no es solo un debate técnico”, ya que sus consecuencias alcanzarían “a toda la ciudadanía”.

“Cuando el Estado debe cubrir déficits estructurales con recursos generales, son los consumidores y las familias los que terminan asumiendo el costo, a través de los impuestos que pagan todos los días”, concluyen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capasu pide reglas claras y superar la informalidad