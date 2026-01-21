Elevar impuestos para salvar la caja fiscal “es un saqueo”, dice UGP

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, se refirió a la reforma de la caja fiscal, apuntando que lo importante es enfocarse en solucionar la situación que afronta.

“Lo importante es que es una reforma impostergable. Por un lado, hay que concentrarse en solucionar el problema de la caja fiscal o va a terminar arrastrando el desempeño económico del país”, señaló Cristaldo.

A renglón seguido apuntó: “Es un sistema Ponzi prácticamente como está diseñado hoy. Hay 14 leyes que perforan el sistema, donde cada uno usa un sistema diferente del otro, con indicadores totalmente anárquicos; no hay un solo criterio”.

“La propuesta de reforma es bien razonable en el sentido que busca uniformar, dentro del sector público, los tres indicadores. Los años mínimos para jubilarse, los años de aporte y el porcentaje de aporte”, remarcó.

Mirando los números del diagnóstico, el presidente de la UGP indicó que el déficit del año que viene va a ser 800 millones de dólares y para 2035 estaríamos en 9.800 millones de dólares de déficit.

“Los legisladores van a tener una gran responsabilidad, porque se juega el futuro del Paraguay en este tema. Esto ya está colapsado, es insostenible”, expresó.

Sobre la opción de tocar los impuestos, manifestó que es prácticamente inviable. “Para equilibrar, hay que subir el IVA al 14% y el impuesto a la renta personal al 86%. Es decir, todo lo que te sobre te lo van a llevar. Eso no es esfuerzo compartido, eso es un saqueo”.

“Si el ajuste se hace ahora de forma gradual, primero los jubilados están blindados, no les va a afectar. Si no se hace, los primeros afectados van a ser los jubilados porque no va a haber plata para pagarles”, concluyó.