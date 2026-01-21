Estado deposita más de US$ 3.478 millones en el sistema financiero local

Al desagregar por moneda, el total de depósitos en dólares alcanzó US$ 843.331.508, mientras que en moneda local ascendió a G. 17,353 billones, montos que permiten observar no solo la magnitud de los recursos públicos administrados a través del sistema financiero, sino también la lógica de manejo de liquidez y de administración de los fondos, considerando el alto porcentaje de ingresos que recibe el Estado en guaraníes.

En el caso de los depósitos en dólares, la mayor participación correspondió a la categoría “Otros OEE’s”, que concentró US$ 490.732.180, equivalentes al 58,2% del total. Este dato refleja una fuerte dispersión de recursos entre organismos estatales descentralizados y entidades específicas que, en conjunto, superan ampliamente a los grandes grupos institucionales tradicionales.

En segundo lugar, se ubicaron las empresas públicas, con US$ 215.948.719, que representaron el 25,6% del total, evidenciando el peso financiero que mantienen las empresas del Estado dentro del sistema bancario, especialmente aquellas vinculadas a energía, agua, telecomunicaciones y servicios básicos.

Las entidades públicas de seguridad social ocuparon el tercer lugar, con US$ 131.588.255, monto equivalente al 15,6%. Aunque su participación es menor en comparación con “Otros OEE’s” y con las empresas públicas, el monto sigue siendo significativo y confirma que una parte relevante de los recursos previsionales se gestiona en moneda extranjera.

Finalmente, los entes autónomos y autárquicos registraron US$ 5.062.354, lo que representó el 0,6% del total, mostrando una presencia marginal dentro de la estructura de depósitos en dólares.

La distribución revela que los depósitos en moneda extranjera están fuertemente atomizados y que no existe una concentración dominante en una sola institución, salvo el peso agregado de las OEE’s. Desde el punto de vista económico, esto puede interpretarse como una estrategia de diversificación de tenencias en dólares, posiblemente asociada a compromisos contractuales, pagos externos, importaciones, endeudamiento o cobertura frente a la volatilidad cambiaria.

La situación ha sido marcadamente distinta en el caso de los depósitos en guaraníes. Aquí, el total de recursos ascendió a G. 17,353 billones, y la concentración fue mucho mayor. Los fondos de seguridad social lideraron ampliamente la estructura, con G. 10,138 billones, que representaron el 58,4% del total. Este dato muestra que más de la mitad de los depósitos públicos en moneda local se encuentran bajo la administración de entidades previsionales, lo que subraya su papel central como agentes financieros dentro del Estado.

En segundo lugar, aparece la Administración Central, con G. 4,033 billones, equivalentes al 23,2%. Este nivel de participación confirma que casi una cuarta parte de los depósitos en guaraníes responde directamente a la gestión fiscal del Gobierno Central, vinculada al pago de salarios, proveedores, transferencias y ejecución presupuestaria.

Entre ambos bloques, fondos de seguridad social y Administración Central concentraron el 81,6% de los depósitos en moneda local, evidenciando una estructura altamente concentrada.

Los demás OEE’s representaron entre el 1% y 6% como depositantes en el sistema financiero, tal como se puede observar en la infografía.

A modo de recapitular, la comparación entre ambas monedas muestra una clara diferencia de comportamiento. En dólares, la distribución es más fragmentada y dominada por categorías amplias como “Otros OEE’s” y empresas públicas.

En guaraníes, la estructura es altamente concentrada en los fondos de seguridad social y la Administración Central, sugiriendo que la moneda local se utiliza, principalmente, para la gestión cotidiana del gasto público y la administración previsional, mientras que el dólar cumple un rol más vinculado a operaciones específicas, financieras o externas.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones