Acuerdo UE-Mercosur, en espera y generando alerta

Ayer miércoles, el Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial entre ambos bloques al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

En ese sentido, el directivo Capeco, Hugo Pastore, comentó que el Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo a la Justicia Europea para que se pronuncie sobre si el mismo contradice alguna normativa interna del bloque.

Varios procesos para concretar acuerdo Mercosur - EU

Según indicó, desde el gremio son conscientes de que esta asociación comercial debe pasar por varios procesos de ratificación, tanto en los parlamentos de los países de la Unión Europea como en los del Mercosur. Sin embargo, destacó que el trámite se realizó rápidamente e incluso con una mayoría de votantes.

“Esta situación pone un compás de espera; veremos cuánto tiempo finalmente llevará para que se pronuncie dicho órgano”, señaló.

Pastore explicó que lo que se solicita al tribunal es evaluar si el acuerdo contradice algún tratado o normativa vigente dentro de la Unión Europea. Según el gremialista, este proceso retrasa la eventual implementación de los términos del acuerdo.

“Se adelantaron”

“Pensábamos que la decisión pasaría más por los Parlamentos, pero se adelantaron rápidamente y ahora queda en consideración de la justicia”, agregó.

Consultado sobre si las salvaguardas incorporadas en el último momento podrían empañar el libre comercio de las negociaciones, que llevan más de 25 años, expresó su preocupación.

Señaló que, aunque Paraguay tiene particularidades como país productor de alimentos, el sector agrícola europeo tiene un fuerte poder de manifestación y de lobby.

“No es nuevo que estén manifestando su desacuerdo respecto a la entrada en vigencia del acuerdo. Este es un punto más; con las salvaguardas buscaron calmar la presión de los productores europeos, pero nos genera una señal de alerta sobre el futuro desarrollo y crecimiento de los negocios con la Unión Europea”, indicó.