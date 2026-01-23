Obras de dragado están en riesgo por millonaria deuda del MOPC con contratistas

La deuda de alrededor US$ 20 millones que mantiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, con las empresas adjudicadas para los trabajos de dragado de mantenimiento del río Paraguay pone en riesgo el inicio de las obras previstas en el nuevo contrato, adjudicado en noviembre del año pasado.

Las tareas corresponden al tramo comprendido entre la confluencia con el río Paraná y la desembocadura del río Apa, un sector clave para la navegabilidad de la hidrovía.

El contrato anterior fue adjudicado en noviembre de 2022 por un monto total de G. 372.800 millones y su ejecución culminó en enero de este año. Sin embargo, la cartera de Obras Públicas no cumplió con el pago de aproximadamente G. 140.000 millones (unos US$ 20 millones) a las empresas contratistas, según datos del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym).

Tras el vencimiento de ese contrato, las mismas firmas fueron adjudicadas el año pasado en una nueva licitación por G. 509.657 millones. No obstante, el impago de la deuda anterior, sumado a la falta de desembolso del anticipo correspondiente del nuevo contrato está frenando el inicio de los trabajos, en medio de una situación crítica en la zona del río Bermejo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el MOPC siguen sin brindar explicaciones sobre el tema, pese a que el miércoles último remitimos consultas a través de la Dirección de Comunicaciones. El nuevo contrato, supuestamente, fue acelerado para evitar una crisis en la navegabilidad, objetivo que hasta ahora no se está logrando debido a las deudas pendientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Estas son las empresas adjudicadas para los trabajos de dragado del río Paraguay

Empresas adjudicadas para el dragado

El Lote 1 fue adjudicado a Ingeniería de Topografía Caminos S.A. (TyC), representada por Francisco Griñó, por un monto máximo de G. 172.858 millones. El Lote 2 quedó a cargo de Terminal Occidental S.A., representada por Emanuelle Maedy Hoeckle Alfaro, con una inversión de G. 169.843 millones, mientras que el Lote 3 fue adjudicado a Artes y Estructuras S.A., representada por Juan Carlos Rodas Duré, por G. 166.955 millones.

Griñó, de la empresa TyC, señaló a este diario que el MOPC le adeuda a su firma unos G. 50.000 millones, incluyendo parte de otro contrato correspondiente a trabajos en el río Paraná. Pese a ello, indicó que la empresa está predispuesta a continuar con las obras, teniendo en cuenta que la hidrovía es clave para la economía del país.

Sin embargo, remarcó que el pago de las deudas será determinante para que se pueda dar la orden de inicio del nuevo contrato.

“Del nuevo contrato no cobramos el anticipo y del viejo contrato nos deben a todas las empresas”, expresó, y añadió que también se requieren los permisos correspondientes en aguas compartidas para poder iniciar los trabajos.

Insistió en que las empresas necesitan previsibilidad en los pagos. “Te puedo decir que estamos sobreviviendo, no sé cómo, pero, como se dice, arañando. Sin plata no se puede hacer nada; no somos bancos ni financistas. Por eso queremos previsibilidad y una definición. Hay promesas de que las cosas van a mejorar, pero necesitamos que nos digan qué vamos a hacer”, afirmó.

Lea más: El millonario monto que el MOPC prevé invertir en dragado del río Paraguay

Crisis en la navegación en la zona del río Bermejo

El presidente del Cafym, Bernd Gunther, explicó que todos los años el río Bermejo arroja sedimentos al río Paraguay, lo que complica la navegación, dependiendo del caudal. Advirtió que, dadas las condiciones actuales, podría registrarse nuevamente una crisis que se inicie en febrero y se extienda por tres o cuatro meses.

Manifestó que, en materia de dragado, “lastimosamente estamos aplazados”, ya que desde el año pasado se viene insistiendo ante el MOPC. “Si bien logramos que la institución realice una nueva licitación de dragado, que fue adjudicada el año pasado y cuyos contratos ya fueron firmados, la realidad es que las dragadoras llevan más de 10 meses sin cobrar los certificados de la licitación anterior”, señaló.

Agregó que tampoco se pagó el anticipo correspondiente a la nueva licitación y que actualmente ninguna de las empresas está trabajando bajo ese contrato. Lamentó que no se estén ejecutando las obras ni manteniendo los pasos críticos, una situación que afecta directamente a la zona del Bermejo. La deuda con los dragadores, precisó, asciende a US$ 20 millones.

“Queríamos que en la primera semana de enero ya esté posicionada la draga de la empresa TyC, que fue adjudicada tanto en la nueva como en la antigua licitación. A esa compañía le tocó el mismo tramo y la idea era que, de manera preventiva, iniciara los trabajos en el paso Bermejo para mitigar o postergar el impacto de los sedimentos”, explicó.

Lea más: El río Bermejo crece “siete veces más” y Paraguay ya está en alerta

Reiteró que TyC aún no cobró los certificados de la licitación anterior ni el anticipo de la nueva, y sostuvo que ese es actualmente el punto más preocupante.

Sobre el protocolo operativo impulsado por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) junto con los armadores, indicó que se encuentra “bien”, con la participación de la ANPYN de Argentina, al tratarse de un tramo compartido.

“El MOPC se comprometió a regularizar algunos pagos en las próximas semanas y el saldo en marzo. Eso es lo que está pendiente, más aún ahora que comenzarán los embarques de convoyes con granos, principalmente desde Alto Paraná, pero también desde el río Paraguay. Si la draga no entra a tiempo, nuevamente vamos a tener una crisis y una probable paralización a partir de febrero”, advirtió.

Si bien reconoció que el Ministerio de Economía transfiere fondos mensualmente al MOPC, lamentó que no se esté priorizando el pago a las contratistas del dragado.