Acuerdo Mercosur–UE: sectores productivos ven oportunidades, pero advierten sobre “letras chicas” y barreras ocultas

Mientras se aguarda que el Congreso Nacional avance en el estudio y eventual aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), representantes de sectores productivos del país coinciden en que el convenio representa una oportunidad histórica para Paraguay, aunque alertan sobre regulaciones, exigencias ambientales y barreras no arancelarias que podrían afectar la competitividad.

Optimismo con cautela desde el agroindustrial

El presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Raúl Valdez, sostuvo que el acuerdo abre puertas importantes, pero remarcó que existen “desafíos complejos” vinculados a regulaciones europeas que podrían generar desequilibrios.

Valdez mencionó, entre otros puntos, la ley europea de deforestación, aún no vigente, que ya generó un fuerte desgaste en el sector agropecuario y agroindustrial. “Tenemos que tener los ojos bien abiertos sobre cómo se va a implementar el acuerdo, en qué momento y si realmente nos permitirá acceder al mercado europeo de manera competitiva”, advirtió.

Recordó que Paraguay ya exporta el 30 % de su harina de soja a la Unión Europea, con envíos que superaron los USD 600 millones en 2025, y subrayó que el país no parte de cero en materia de calidad y certificaciones. Sin embargo, alertó que las barreras no arancelarias podrían sobrecargar la estructura de costos y restar competitividad a toda la cadena productiva, incluidos pequeños y medianos productores.

Biocombustibles: críticas a barreras ambientales

Desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), su presidente Massimiliano Corsi señaló que el acuerdo sigue “congelado” y cuestionó que muchas barreras ambientales sean utilizadas como excusas.

Afirmó que Paraguay y los países del Mercosur ya cuentan con sistemas de origen y geolocalización de productos, además de normativas ambientales internas. En ese contexto, consideró que existe un “miedo” por parte de algunos sectores europeos a la competencia de materias primas producidas en la región.

Corsi coincidió en que el principal reclamo del sector industrial es la falta de previsibilidad, lo que dificulta inversiones a largo plazo. “Sin previsibilidad es imposible proyectarse. Necesitamos claridad y reglas de juego estables”, enfatizó.

Comercio e importaciones: impacto positivo para el consumidor

Por su parte, Eugenio Caje, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), afirmó que el acuerdo es visto con optimismo, especialmente para el sector de servicios y multitiendas.

Sostuvo que el ingreso de productos europeos podría complementar la oferta actual, que hoy se apoya fuertemente en el mercado asiático. No obstante, reconoció que los productos europeos suelen ser más caros debido a sus regulaciones internas, lo que podría limitar su competitividad.

“Creemos que el más beneficiado será el consumidor, que tendrá más opciones y podrá acceder a productos que mejoren su calidad de vida”, indicó.

Sésamo y chía: crecimiento, pero con alertas para pequeños productores

Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse), Gilberto Ozorio destacó que el acuerdo puede fortalecer la visibilidad internacional del país y consolidar mercados ya existentes.

Recordó que el sésamo y la chía paraguayos ya ingresan a la Unión Europea con arancel cero, y que actualmente entre 23 y 24 países europeos importan chía, con una demanda en crecimiento. Sin embargo, advirtió que las exigencias futuras podrían afectar al sector, especialmente a los 30.000 pequeños productores que forman parte de la cadena.

“Georreferenciar miles de fincas de la agricultura familiar sería prácticamente imposible”, señaló, y afirmó que el verdadero impacto del acuerdo recién podrá evaluarse en la práctica.

Expectativa y análisis permanente

Los distintos sectores coinciden en que el acuerdo Mercosur–Unión Europea representa una oportunidad estratégica, pero remarcan la necesidad de analizar cuidadosamente su implementación. La principal preocupación gira en torno a la letra chica del convenio y a la posibilidad de que nuevas exigencias terminen limitando los beneficios esperados para la producción nacional.