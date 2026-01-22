Peña minimiza el bloqueo al acuerdo Mercosur-UE

El titular del Poder Ejecutivo Santiago Peña fue consultado ayer sobre la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur a la justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad.

Sobre el punto, Peña dijo que estaba prevista la acción de un grupo de europarlamentarios. Reveló que conversó de esa posibilidad con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. “Ella nos habló, nos explicó. Le pregunté de ese riesgo, y me dijo que si eso ocurría, la Unión Europea tiene las herramientas legales para implementar de manera inmediata. Inclusive, antes de la promulgación por parte del Parlamento. Y esto lo que le da es una aplicación inmediata transitoria. La pregunta es la transitoriedad, y bueno, le pregunté sobre eso, y me dijo, ‘mirá, tenemos casos donde hace 10 años nosotros estamos implementando acuerdos que fueron remitidos a la Corte europea; sin embargo, nosotros pusimos en práctica", manifestó Peña tras un acto oficial en Capiatá.

Dijo que no visualizaba como un inconveniente en el proceso de ratificación parlamentaria del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y el grupo de 27 naciones de la UE. Peña indicó que el Ejecutivo tenía previsto remitir esta semana el acuerdo para su ratificación en el Congreso. Sin embargo, acotó que lo enviará, finalmente, a la Comisión Permanente,la próxima semana.

Dijo que espera que Paraguay se constituya en el primer país en ratificar el acuerdo comercial. “Claramente va a ser un gran ganador en la ejecución de este acuerdo”, manifestó.

Conforme a los datos, el convenio permitirá crear una zona de libre comercio con unos 720 millones de habitantes y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros), casi un cuarto del PIB global. De forma gradual, reducirá o eliminará aranceles para alrededor del 90% de las exportaciones e importaciones. La UE, por ejemplo, espera ahorrarse 4.600 millones de dólares en tarifas aduaneras por año con el acuerdo.