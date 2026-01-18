Depósitos públicos en ueno crecieron 130% en guaraníes y 235% en dólares

Los saldos públicos o de las Organizaciones y Entidades del Estado (OEE) alcanzaron al cierre de diciembre último en las Entidades Bancarias del país, la suma de US$ 3.478 millones, esto en los diferentes instrumentos, mayormente Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), Ahorros a la Vista y Cuenta Corriente.

De acuerdo con los datos oficiales de la Dirección General del Tesoro Público, los recursos públicos en el sistema financiero aumentaron en 43,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la distribución por monedas, se resalta que la mayor participación sigue siendo en la moneda local, con un total de G. 17,35 billones, que representa alrededor de US$ 2.479 al cambio actual, distribuidos en 16 bancos del sistema. Sin embargo, persiste una alta concentración en 4 entidades, que acaparan el 69,6% de todos los fondos depositados.

De mayor a menor se citan: Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 4,98 billones más US$ 77 millones, ueno bank con G. 3,29 billones más US$ 144 millones, Continenal con G. 2,37 billones más US$ 93 millones y Sudameris con G. 1,89 billones más US$ 199 millones.

Fugaz crecimiento en ueno

Sin dudas en medio de todos estos datos, llama la atención el rápido posicionamiento de ueno bank, siendo una entidad vinculada al grupo ueno holding que tenía relacionamiento hasta hace poco con el presidente Peña, y que haya crecido tan rápido en la captación de los recursos públicos.

Los depósitos de fondos públicos en guaranies en ueno bank crecieron 130% en un año y ya representan el 19% del total de los recursos en bancos en solo dos años. Casi la mitad de estos recursos corresponden a fondos jubilatorios.

Al cierre de diciembre último, las OEE tenían depositado en ueno bank la suma de G. 3,29 billones (alrededor de US$ 470 millones) superior en 130% al saldo que tenían las entidades públicas depositadas en dicho banco a diciembre del 2024 de G. 1,42 billones.

A diciembre del 2023, ueno prácticamente no figuraba en participación de los fondos públicos, pero tras la fusión con Visión ya figuraba con un 9% de posicionamiento sobre el total a diciembre del 2024 y saltó a un 19% en el 2025.

Captaciones en dólares también

En lo que respecta a los depósitos en dólares alcanzaron US$ 843.331.508 al cierre de diciembre, que representó un aumento del 96% sobre el saldo que tenía en diciembre del 2024, de US$ 429.405.016

En ese sentido, las captaciones de ueno de los depósitos en dólares de las OEE pasaron de US$ 43.056.106 en el 2024, a US$ 144.625.707 en el 2025, un salto de 234% en un solo año, representando actualmente el 17% de los saldos públicos en dólares en el sistema financiero.

Otro dato relevante, en el informe financiero de la Dirección del Tesoro Público es en relación a la distribución por instrumentos financieros. Así la mayor parte de los recursos públicos están invertidos en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) con el 53,1%, mientras que el 40,2% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto del 6,7%, en Cuenta Corriente.

También resaltan que de US$ 1.846 millones invertidos en CDA, de los cuales el 73,2% están en poder del Instituto de Previsión Social