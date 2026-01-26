Caja jubilatoria parlamentaria es una vergüenza, sostiene Riera

El ministro del Interior, Enrique Riera, y el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, mantuvieron una reunión con representantes de gremios de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, para abordar aspectos vinculados a la reforma de la caja fiscal.
En ese sentido, Riera fue consultado sobre la caja jubilatoria del Parlamento y dejó en claro que para él eso es insostenible, que es una vergüenza.
“Hay que buscarle una solución. No puede seguir así, es una vergüenza. Cómo podemos jubilarnos con diez años de aporte, aunque sea mucha. Sé que muchos colegas no opinan igual, sé que es un aporte que salió del salario y nos tiene que devolver después”, expresó.
A renglón seguido, indicó: “Creo que nosotros no podemos tener autoridad moral para decirle al resto: apriétese el cinturón, pero los parlamentarios vamos a seguir cobrando jubilación por diez años. Es insostenible eso”.
Riera añadió que no está de acuerdo, pero que no sabe si es tan fácil solucionar un artículo, porque hay aportes y hay gente que está cobrando.
“Hay que encontrarle una salida matemática. Hay que hablar con el Ministerio de Economía y también hay que ver qué hacer con los que están jubilados”, finalizó.