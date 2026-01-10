Latorre considera necesario debatir sobre el destino de la caja jubilatoria parlamentaria

El Gobierno había presentado el pasado 30 de diciembre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, el cual plantea elevar la jubilación a una edad mínima de 57 y 62 años. Esto afectará a los docentes, fuerzas públicas y magistrados judiciales.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dijo en conversación con la ABC 730 AM, que es necesario hacer una reforma del sistema jubilatorio del sector público para que los jubilados sigan percibiendo sus haberes.

En ese sentido, añadió que corresponde a la Comisión Permanente del Congreso analizar entre sus miembros la propuesta para luego llamar a las sesiones extraordinarias del Parlamento.

“Tiene que haber una reforma. ¿Cuál es el método? A través de un profundo debate y consulta activa que tome la postura de todos los sectores y tratar de llegar a un consenso”, puntualizó Latorre.

Expresó que está de acuerdo con la propuesta de elevar los años para alcanzar la jubilación y reconoció que es una iniciativa que no gustará a nadie.

Acotó además que en el Comando Nacional de Honor Colorado no se debatió aún esta propuesta del Gobierno, por lo que negó, de esta manera, que el titular del movimiento, Horacio Cartes, haya bajado línea al respecto.

Latorre destacó además que el presidente Santiago Peña haya decidido presentar una propuesta tan polémica en pleno año electoral, pues pudo haber “pateado” esta crisis al próximo gobierno.

Caja fiscal parlamentaria

En otro momento fue consultado sobre la situación deficitaria de la caja fiscal parlamentaria y si corresponde su eliminación, atendiendo a los privilegios de los legisladores como la jubilación temprana con fondos del Estado.

Sobre este punto, dijo que el Congreso debería ser el primero en plantear este debate. “Nosotros podemos buscar fondear como sea nuestra jubilación, sin que sea una carga para el Estado. Hacia eso deberíamos apuntar”, subrayó Latorre.

Mayoría colorada en Diputados

En otro sentido, consideró que la mayoría colorada en la Cámara Baja se mantiene sólida, pese a entrar cada vez más en el periodo electoral, en este caso las elecciones municipales.

Para Latorre, las eventuales fugas o creaciones de nuevas bancadas coloradas en la Cámara Baja serían “naturales” y destacó la fortaleza del Partido Colorado, pues resaltó que en solo dos años lograron afiliar a unas 600.000 personas más.

Apoyo a candidatura de Camilo Pérez

En cuando a la precandidatura del actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, por el movimiento Honor Colorado a intendente de Asunción, Latorre dijo que este cuenta con una brillante gestión, “sin manchas de corrupción”.

Valoró los eventos deportivos desarrollados en Paraguay y los reconocimientos internacionales, como el WRC Rally del Paraguay, desarrollado en 2025 en territorio nacional.

“Tomó el Comité Olímpico siendo un patio baldío y hoy es la estructura deportiva más grande de Sudamérica, sin una mancha de corrupción”, puntualizó.

Nepotismo y vicepresidencia para el 2028

En otro momento de la entrevista, Latorre fue consultado sobre las denuncias en su contra en Cámara de Diputados por ser considerado como el “padre de los nepobabys”. Al respecto, se limitó a responder que él no contrató a ningún familiar suyo en la función pública.

Al ser insistido en que las contrataciones fueron de familiares de sus colegas colorados cartistas, se limitó a responder que cada legislador armó su equipo valiéndose de los cargos de confianza.

En cuando a rumores de que sería el candidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado para las elecciones presidenciales de 2028, donde el presidenciable sería Pedro Alliana, respondió que es “hombre de equipo” y que será una decisión tomada en conjunto con el Comando de HC.

Igualmente, destacó a otras figuras del partido, como ministros, directores de instituciones públicas, con una buena gestión para acompañar a Alliana en la carrera por la Presidencia de la República dentro de dos años.