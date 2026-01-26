Capeco insiste sobre la necesidad de dragado en el río Bermejo

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas destaca los trabajos preventivos en el Bermejo ante la cosecha de soja.

El directivo de la Capeco, Hugo Pastore, comentó que la situación del río Bermejo es estacional y que en esta época del año siempre se reiteran los problemas debido a las intensas lluvias registradas en el cauce alto del Bermejo y del Pilcomayo.

Agregó que el principal inconveniente con el Bermejo está relacionado con la navegación, ya que se trata de un río que transporta una gran cantidad de sedimentos, una situación que podría repetirse este año.

Indicó además que el río Paraguay se encuentra más alto que el año pasado. “Eso ayuda de alguna manera, porque al tener más agua frena la entrada del Bermejo, lo represa y no permite que ingrese tan libremente con toda su carga de sedimentos”, explicó.

Cosecha de soja

Asimismo, contó que ya se tiene la confirmación de que una draga se estará posicionando en la zona en los próximos días para iniciar los trabajos de dragado de mantenimiento, lo que consideró muy importante.

En cuanto al tránsito de embarcaciones, explicó que la cosecha de soja aún avanza lentamente, con “un pequeño atraso” en relación con los últimos años.

“Creemos que en unos 10 días aproximadamente, deberíamos entrar en un ritmo más intenso de cosecha y en un tránsito más intenso de convoyes con destino a los puertos argentinos y uruguayos”, alegó.

Trabajos preventivos

El gremialista precisó que, es importante actuar de manera preventiva en la zona del paso Bermejo, ya que actualmente no se está en una situación crítica.

Según indicó, es clave avanzar con estos trabajos de forma proactiva, antes de que se inicie el tránsito pleno de las embarcaciones. Remarcó que consideran positivas las medidas adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y el sector privado.

“Lo ideal sería que siempre se actúe de manera preventiva. Sabemos que a veces existen problemas presupuestarios o que los equipos pueden estar trabajando en otras regiones, pero este año las decisiones se tomaron de forma muy acertada, posicionando equipos para realizar los trabajos de dragado de manera anticipada”, concluyó.